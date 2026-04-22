Николай Желязков: В тези мачове най-важното е да успееш, да излеш от трудните моменти

Николай Желязков коментира победата на водения от него Левски София с с 3:1 (21:25, 25:20, 25:20, 25:23) у дома срещу Нефтохимик 2010 в първия мач от финалната серия в efbet Супер Волей при мъжете в столичната зала "Левски София".

"Доста изнервен мач. Нормално за първи двубой от финалната серия. Започнахме малко по-респектирани, но намерихме ритъма в атака. На моменти блокирахме добре. Важен е характерът, въпреки грешките. Важна победа, хубави е, че обърнахме срещата. Може да мислим за следващия двубой в Бургас. Нефтохимик сервира повече тактически сервис и без да рискува. Не организирахме добри атака, но това се дължи на напрежението. Днес Левски направи важна първа грешка. Левски може да печели и навън, важно е да се подготвим добре. Трябва да отидем в Бургас с ясната мисъл да спечелим", заяви след края на двубоя Желязков.