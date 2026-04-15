Локомотив (Пловдив) организира безплатна екскурзия за феновете си за полуфиналния мач за Купата

  • 15 апр 2026 | 10:34
Локомотив (Пловдив) организира безплатна екскурзия за феновете си за предстоящия първи полуфинален сблъсък с Арда (Кърджали) в турнира за Купата на България по футбол, съобщиха от клуба. Двубоят между двата тима е на 22 април (сряда) от 19:00 часа на стадион "Арена Арда" в Кърджали.

Записванията ще стават в официалния магазин на клуба по следния график:

15.04 - от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа

16.04 - от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа

17.04 - от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа

20.04 - от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа

От клуба уточняват, че на място трябва да бъде заплатена единствено сумата за билета за мача, която е 10 евро. Пропуските за срещата ще бъдат раздадени в деня на двубоя. Тръгването е насрочено за 16:00 часа от стадион "Локомотив".

Касите на стадион "Арена Арда" ще работят в деня на мача, като тази пред сектора за гости ще отвори в 10:00 часа.

