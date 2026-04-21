Светлин Станчев: Да продължим с добрите игри

Утре, едноименния тим на Аксаково приема Доростол (Силистра). Срещата е от 27-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Не спираме да търсим решение на многото кадрови проблеми. В крайна сметка ще разчитаме на момчетата, които са здрави. Представихме се достойно в Разград. Амбицирани сме да продължим добрите си пролетни игри с победа. Не сме в позиция да подценяваме когото и да било. Излизаме за всеки двубой с намеренията да вземем точките, без значение кой е противникът“, коментира пред Sportal.bg Светлин Станчев, спортен директор на Аксаково.