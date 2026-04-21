Илиян Станчев: Очакват ни тежки 90 минути

Черноломец (Попово) играе утре със Септември в Тервел. Срещата е от 27-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Има настроение в отбора ни след последните добри резултати. Знаем какво ни очаква в Тервел – тежки 90 минути. Винаги сме готови за такива битки. Подготвяме се мобилизирано в спокойна обстановка за предстоящата среща. Отчитаме потенциала и амбициите на Септември. Вярваме обаче в нашите възможности. Очаквам оспорван двубой. Ако играем както можем, имаме шансове да победим“, коментира пред Sportal.bg Илиян Станчев, спортен директор на Черноломец.