Геша: Мачовете с Черноломец винаги са трудни

Септември (Тервел) приема утре Черноломец (Попово). Срещата е от 27-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Познаваме се добре със съперника. Имаме сходни прилики. Стана традиция да правим здрави мачове помежду си. Напълно логично, защото и от двете страни има доказани футболисти, които знаят как се играят в тежки двубои. В такива изключително важна е концентрацията през всичките 90 минути. Всяко отпускане може да бъде наказано от противника. Очаквам да стане интересен мач и да го спечелим“, коментира пред Sportal.bg Георги Иванов-Геша, треньор на Септември.