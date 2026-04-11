Барселона - Еспаньол (съставите)

Барселона и Еспаньол се изправят в каталунското дерби от 31-вия кръг на Ла Лига. Мачът на “Спотифай Камп Ноу” започва в 19:30 часа.

След като в събота Реал Мадрид стигна само до 1:1 срещу Жирона, сега шампионите ще дръпнат с девет точки при успех тази вечер.

Наставникът на домакините Ханзи Флик дава почивка на играчи като Левандовски, Кунде, Кансело, Олмо и Рашфорд. Титуляр в атака е Феран Торес, а място в стартовите 11 има и за Гави - за първи път от година насам. Педри също започва от първата минута, независимо че преди дни срещу Атлетико Мадрид беше заменен на почивката заради мускулен проблем.

Тимът на Еспаньол е много лоша серия - без победа от 13 срещи насам, като осем от тях са загуби.

