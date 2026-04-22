Матео Беретини отпадна в първия кръг от сериите "Мастърс" в Мадрид

Вицешампионът през 2021 година Матео Беретини (Италия) отпадна в първия кръг на турнира по тенис на клей от сериите "Мастърс" в испанската столица Мадрид с награден фонд 8.23 милиона евро.

Беретини загуби от хърватския квалификант Дино Прижмич с 3:6, 4:6 за 97 минути.

¡PRIMERA VICTORIA EN MASTERS 1000! 🇵🇪🎊



Ignacio Buse debutó con éxito en #Madrid: venció a Mannarino por 6-4 y 6-2 y se anotó un histórico triunfo. 💥



🔜 Se viene Fils, reciente campeón en Barcelona. pic.twitter.com/3PWb8RzBYJ — ESPN Tenis (@ESPNtenis) April 22, 2026

Призмич не допусна пробив в срещата и заслужено стигна до победата. Той поведе с 5:2 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част взе ранен аванс от 3:1 и го запази до края.

Така 20-годишният хърватин, който е 87-и в световната ранглиста, ще играе във втория кръг срещу поставения под номер 4 Бен Шелтън (САЩ). Американецът е в серия от пет поредни победи, след като през миналата седмица спечели надпреварата в Мюнхен.

Финалистът в Мадрид през 2023 година Ян-Ленард Щруф (Германия) пък стартира с победа със 7:6(3), 6:0 за 85 минути срещу французина Александър Мюлер.

Мюлер пропиля аванс от 4:0 гейма в първия сет, а в последвалия тайбрек поведе с 3:0 точки, но допусна обрат, след което Щруф взе шест последователни гейма, а с това и мача.

Съперник на германеца във втория кръг ще бъде номер 23 Алекс Микелсен (САЩ).

Хърватският ветеран и бивш номер 3 в света Марин Чилич също започна с успех. 37-годишният Чилич, четвъртфиналист в испанската столица през 2019 година, елиминира белгиеца Зизу Бергс с 4:6, 6:3, 6:4 след малко повече от два часа игра.

Бергс взе първия сет след ранен пробив, но при 3:3 във втората част хърватинът спечели шест от следващите седем гейма, за да изравни резултата и да поведе с 3:1 в третия сет, след което запази преднината си, за да триумфира.

Чилич очаква във втория кръг номер 27 Жоао Фонсека (Бразилия).

Първата ракета на България Григор Димитров също участва в турнира, като ще започне утре срещу парагвайския квалификант Даниел Вайехо.

Снимки: Gettyimages