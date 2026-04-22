Григор Димитров се застрахова с "уайлд кард" за "Чалънджър"

Григор Димитров е на път да се появи в турнир от Чаланджър веригата за първи път от 14 години. Причината е, че заради контузията си от миналогодишния Уимбълдън той загуби почти всички точки, които защитаваше за световната ранглиста, а през 2026 година така и не успява да достигне най-добрата си форма. Това доведе до спад до №137 в класацията на ATP, което означава, че на Мастърса в Рим, който ще се проведе от 6 до 17 май, ще трябва да започне от квалификациите.

Възможно е обаче българинът изобщо да не играе в италианската столица. Организаторите на клей турнира в Бордо обявиха преди минути, че са му предоставили "уайлд кард". Надпреварата е от най-високата категория в Чаланджър Тура и носи 175 точки за световната ранглиста. Интересното е, че тя ще се проведе между 11 и 17 май, тоест съвпада с втората седмица на Мастърса в Рим, когато започват двубоите от третия кръг.

Така остава да се види дали Димитров ще се откаже изцяло от квалификациите в Рим, за да трупа повече мачове и точки на по-ниско ниво, или поканата за Бордо е по-скоро резервен вариант, ако не успее да направи добра серия на последния за сезона клей Мастърс. При всички положения участието във френския турнир не изглежда никак лесно, тъй като в основната схема се очакват 11 играчи от топ 100, сред които шампиони на ATP като Джовани Мпеши Перикар, Талон Грийкспор, Алексей Попирин и Томас Мартин Ечевери.

Снимки: Imago