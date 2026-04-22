Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Щутгарт
  3. Световен шампион: Жалко, че не успях да играя с Балъков в Щутгарт

Световен шампион: Жалко, че не успях да играя с Балъков в Щутгарт

  • 22 апр 2026 | 13:25
  • 1153
  • 0
Световният шампион с Германия Сами Кедира отвори дума за българската футболна легенда Красимир Балъков. Бившият играч на Реал Мадрид стори това пред родния финансист Кирил Евтимов. Бургазлията присъства на "Алианц Арена" на шампионатния двубой между Байерн (Мюнхен) и Щутгарт. Баварците категорично спечелиха с 4:2 и на теория станаха шампион за рекорден 35-ти път.

"Балъков е футболна икона в Щутгарт. Той остави незабравима следа в клуба. Лично аз многократно се наслаждавах на плеймейкърските му умения и попивах всяко негово движение със и без топка. Жалко, че тогава бях твърде малък и нямах възможност да играя заедно с него", коментира пред Евтимов 39-годишният Кедира, който е юноша на "швабите" и игра за тях в периода 2006 - 2010 г.

Връзката между Бала и Сами Кедира е изградена на базата на общото им "швабско" минало и висок статус в германския футбол. Все пак двамата играха заедно през 2015 г. - в благотворителен мач, организиран от Сами на стадиона във Валдау. Балъков и Кедира са избрани и в идеалния отбор на Щутгарт, редом до Гуидо Бухвалд и Юрген Клинсман.

След мача в Мюнхен Евтимов успя да се види за кратко с изгряващата звезда на "червените" Ленарт Карл и с головата машина Хари Кейн, на когото отново подари брандирана торбичка с родни сувенири.

Следвай ни:

Снимки: Imago

