  Антъни Генов достигна до четвъртфиналите на двойки в Анже

  • 22 апр 2026 | 02:40
Антъни Генов достигна до четвъртфиналите на двойки в Анже

Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на клей в Анже (Франция) с награден фонд 30 хиляди долара. Българинът и Фин Бас (Великобритания), поставени под номер 1 в схемата, победиха представителите на домакините Шарл Бертимон Максенс Бертимон с 6:2, 6:7(5), 10-7 за час и 33 минути.

Двамата взеха убедително първия сет, но загубиха втората част след тайбрек. В шампионския тайбрек те поведоха със 7:2, съперници им намалиха пасива си до 8:7, но с нови две успешни разигравания Генов и Бас затвориха двубоя.

Антъни Генов загуби финала в Италия

Следващите им опоненти ще бъдат Бриан Боземой и Стийн Пел (Нидерландия). 

Преди около десет дни Генов и Бас станаха вицешампиони на турнир в Италия.

