Джак Дрейпър пропуска "Мастърс"-а в Рим

Джак Дрейпър се оттегли от "Мастърс 1000" турнира в Рим заради контузия на коляното, съобщиха организаторите. 24-годишният британец, който заема 28-мо място в световната ранглиста, достигна до четвъртфиналите в италианската столица през миналия сезон, но загуби в два сета срещу шампиона Карлос Алкарас.

"Разтегнато сухожилие в коляното ми означава, че не мога да играя в Мадрид и Рим. Разбира се, че е разочароващо, но съм благодарен, че не е нещо по-сериозно. Възстановяването върви добре и се чувствам добре. Очаквам с нетърпение да натрупам инерция за "Ролан Гарос", каза Дрейпър, цитиран от БиБиСи.

Холгер Руне и Артюр Казо също ще пропуснат турнира в италианската столица, започващ на 6 май.

Елиът Спицири, Дамир Джумхур и Матия Белучи ще заемат местата на Дрейпър, Руне и Казо в основната схема на състезанието.