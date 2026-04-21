Очаквайте ексклузивно: Бившият капитан на Манчестър Юнайтед Неманя Видич в "Гостът на Sportal.bg"
Джак Дрейпър пропуска "Мастърс"-а в Рим

Джак Дрейпър пропуска "Мастърс"-а в Рим

Джак Дрейпър се оттегли от "Мастърс 1000" турнира в Рим заради контузия на коляното, съобщиха организаторите. 24-годишният британец, който заема 28-мо място в световната ранглиста, достигна до четвъртфиналите в италианската столица през миналия сезон, но загуби в два сета срещу шампиона Карлос Алкарас.

"Разтегнато сухожилие в коляното ми означава, че не мога да играя в Мадрид и Рим. Разбира се, че е разочароващо, но съм благодарен, че не е нещо по-сериозно. Възстановяването върви добре и се чувствам добре. Очаквам с нетърпение да натрупам инерция за "Ролан Гарос", каза Дрейпър, цитиран от БиБиСи.

Холгер Руне и Артюр Казо също ще пропуснат турнира в италианската столица, започващ на 6 май.

Елиът Спицири, Дамир Джумхур и Матия Белучи ще заемат местата на Дрейпър, Руне и Казо в основната схема на състезанието.

Още от Тенис

Новак Джокович обеща, че ще бъде готов за "Ролан Гарос"

Новак Джокович обеща, че ще бъде готов за "Ролан Гарос"

  • 21 апр 2026 | 14:47
  • 274
  • 0
Безспорната звезда на турнира в Мадрид не е когото очаквате

Безспорната звезда на турнира в Мадрид не е когото очаквате

  • 21 апр 2026 | 12:50
  • 577
  • 0
Синер се надява скоро пак да играе срещу Алкарас

Синер се надява скоро пак да играе срещу Алкарас

  • 21 апр 2026 | 11:48
  • 356
  • 1
20 български победи на старта на турнир до 12 г. от Тенис Европа в Пловдив

20 български победи на старта на турнир до 12 г. от Тенис Европа в Пловдив

  • 21 апр 2026 | 11:47
  • 282
  • 0
В Хасково започна турнир от категория J200 на ITF

В Хасково започна турнир от категория J200 на ITF

  • 21 апр 2026 | 11:30
  • 474
  • 0
Карлос Алкарас в очакване на много важен преглед

Карлос Алкарас в очакване на много важен преглед

  • 21 апр 2026 | 10:43
  • 545
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Очаквайте на живо: Неманя Видич в "Гостът на Sportal.bg"

Очаквайте на живо: Неманя Видич в "Гостът на Sportal.bg"

  • 21 апр 2026 | 15:59
  • 209
  • 0
Основен футболист е аут от групата на ЦСКА за битката с Лудогорец

Основен футболист е аут от групата на ЦСКА за битката с Лудогорец

  • 21 апр 2026 | 13:10
  • 15047
  • 12
Лудогорец и ЦСКА насочват поглед към Купата

Лудогорец и ЦСКА насочват поглед към Купата

  • 21 апр 2026 | 07:00
  • 35728
  • 202
Световното първенство ще бъде истински кошмар за феновете

Световното първенство ще бъде истински кошмар за феновете

  • 21 апр 2026 | 03:57
  • 41182
  • 35
Продадоха над 11 000 билета за дербито за по-малко от 24 часа

Продадоха над 11 000 билета за дербито за по-малко от 24 часа

  • 21 апр 2026 | 11:31
  • 8040
  • 18
Реал Мадрид ще опита да запази интригата в битката за титлата в Ла Лига

Реал Мадрид ще опита да запази интригата в битката за титлата в Ла Лига

  • 21 апр 2026 | 07:56
  • 8889
  • 5