Донски стартира с победа на двойки в Рим

Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 75" в Рим (Италия) с награден фонд 97 640 евро.

Донски и Сидхант Бантия (Индия) победиха в първия кръг Серхио Мартос Горнес (Испания) и Виджай-Сундар Прашант (Индия) със 7:6(5), 6:4 за час и 25 минути на корта.

В първия сет пробиви нямаше, а българинът и индиецът поведоха с 6:3 в тайбрека и го спечелиха със 7:5. Във втората част Донски и Бантия започнаха с брейк, който се оказа достатъчен за крайната победа.

Българинът заработи 16 точки за световната ранглиста на двойки, в която тази седмица заема 105-о място, но с този успех си гарантира рекордно класиране, като ще се изкачи минимум до 103-а позиция.

На четвъртфиналите двамата ще играят с победителите от мача между номер 4 Блейк Бейлдън (Австралия) / Мик Велдхер (Нидерландия) и участващите с "уайлд кард" Андреа Вавасори и Матео Вавасори (Италия).