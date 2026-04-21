Да отпразнуваш влизането в топ 100 на голям турнир у дома

Понякога животът поднася прекрасни съвпадения. За Мартин Ландалусе вероятността да влезе в топ 100 на световната ранглиста и да отпразнува това у дома не беше особено голяма. И все пак именно това се случва тази седмица на турнира в Мадрид.

Представителят на #NextGenATP от Мадрид пристига в испанската столица в отлично настроение, след като се превърна в един от най-обещаващите нови таланти в тура. С достигането си до четвъртфиналите на турнира от сериите "Мастърс" в Маями, Ландалусе премина важна психологическа граница. Да бъдеш сред топ 100 в света е нещо повече от просто число — това е отражение на огромна зрялост за човек, който е едва на 20 години.

„Много е специално да се видя там“, каза Ландалусе, който е номер 99 в света. „Мисля, че това е нещо, което всички сме искали да постигнем още от деца. Никога не съм си поставял конкретна цел за класиране, но сега, когато съм в тази позиция, вярвам, че мога да стигна още по-далеч, и точно това възнамерявам да направя.“

Безспорната звезда на турнира в Мадрид не е когото очаквате

След като усъвършенства уменията си в академията на Рафаел Надал от края на 2022 година, няколко месеца след като спечели титлата на сингъл при юношите на US Open, Ландалусе продължава да гради младата си кариера с максимално смирение. Със своя атакуващ стил, който се различава от типичния подход в испанския тенис, роденият в Мадрид тенисист се изстреля нагоре в ранглистата. С офанзивната си игра той спечели две титли от "Чалънджър" на твърди кортове.

„Знам, че трябва да продължа да работя. С моя стил, който е създаден да нанася много щети, е важно да мога да атакувам постоянно в продължение на много разигравания“, каза Ландалусе. „Трябва да се опитам да бъда по-стабилен, да се движа по-добре. Физически имам голямо поле за подобрение, за да правя нещата както трябва и да бъда готов за тежки мачове. Трябва да продължа да работя със същата радост и скромност, както винаги.“

След като влезе в топ 100 на света, Ландалусе е приел какво му е нужно, за да направи следващата крачка в тура: постоянство. Тази седмица местният любимец има възможност да преследва именно това в Caja Mágica, сред вълнението да играе на място, което познава до най-малкия детайл.

„Наистина съм много развълнуван да играя в Мадрид. Спя у дома и това е много специална седмица тук, сред моите хора. Надявам се да направя добър турнир, в който да се чувствам значим и силен на корта и да изиграя добри мачове“, каза Ландалусе. „На този турнир трябва да продължа да правя нещата така, както съм ги правил досега, опитвайки се да налагам този стил, с ясно изразена идентичност. Ако го направя, нивото ще дойде, а първият мач ще бъде добър. Надявам се да има повече от един.“

По пътя си Ландалусе има подкрепата на големи имена. След пробива си в Маями, тенисистът от Мадрид прекара една седмица в тренировки заедно с Карлос Алкарас в Мурсия, в опит да напредне на клей. Това е част от сезона, която трябва да овладее, за да затвърди изкачването си в ранглистата.

„В предишните години тази настилка не ми пасваше толкова добре. Този път мисля, че ще бъде различно“, каза Ландалусе. „След увереността, която ми даде Маями, беше невероятно да прекарам тази първа седмица с него. Тренировките бяха отлични и се надявам, че и за него са били такива. Извън корта също си прекарахме добре. Успяхме да споделим време заедно и наистина много ми хареса.“

Сега именно Caja Mágica ще бъде съдник на напредъка на испанеца. Преди година Ландалусе имаше мачбол срещу бившия №8 Камерън Нори. Ако беше спечелил, това щеше да бъде най-голямата победа в кариерата му. Сега, с новия си статут, роденият в Мадрид тенисист ще се опита да затвори кръга в испанската столица.

„Не чувствам никакво напрежение, съсредоточен съм върху това да се подобрявам и да продължа своя път“, каза Ландалусе. „При първото ми участие на турнира усещах напрежението, но мисля, че сега, когато играя у дома и публиката ме подкрепя, това ще ми помага все повече. Вярвам, че сега ще мога да покажа най-добрия си тенис.“

Ландалусе едва сега влезе в топ 100, но вече мисли как да се изкачи още по-нагоре.

Снимки: Imago