Ива Иванова се класира за четвъртфиналите на двойки в Монастир

Ива Иванова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд от 15 хиляди долара. Иванова и сръбкинята Елена Милованович, поставени под номер 1 при дуетите, победиха италианките Лавиния Лучано и Бенедета Ортeнци с 6:2, 6:7(7), 10:2 за час и 30 минути игра.

Двете двойки си размениха по един сет, но в шампионския тайбрек българката и сръбкинята поведоха убедително и без проблеми затвориха мача.

В спор за място на полуфиналите двете ще играят срещу победителките от мача между Йоана Константинова и туркинята Ада Кумру и Елена Грекул (Украйна) / Диана Мария Михайл (Румъния). През миналата седмица Константинова и Кумру достигнаха до полуфиналите на друг турнир в Тунис.

Ива Иванова загуби финал на сингъл в Тунис

Поставената под номер 3 в схемата на сингъл Ива Иванова, която миналата седмица игра финал на друг турнир в Монастир, ще изиграе утре своя мач от първия кръг срещу квалификантка.

По-рано днес Йоана Константинова се класира за втория кръг след успех над французойката Сара Бусафир със 7:5, 7:5 в двубой, продължил два часа и пет минути.