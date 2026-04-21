Йоана Константинова стартира с победа в Монастир

Българската тенисистка Йоана Константинова започна с победа участието си на турнира на твърда настилка в Монастир с награден фонд от 15 000 щатски долара.

В първия кръг тя се наложи със 7:5, 7:5 над Сара Бусафер от Франция, а срещата продължи два часа и пет минути.

Константинова навакса изоставане от 3:5 в първия сет, който спечели със серия от четири поредни гейма. Във втората част тя на три пъти изоставаше с пробив, но след 4:5 спечели три поредни гейма и стигна до крайния успех.

В следващия етап българката, която участва с "уайлд кард", ще срещне победителката от мача между поставената под номер 3 в схемата Елена Милованович от Сърбия и Барбора Михалкова от Чехия.

Поставената под номер 3 в схемата Ива Иванова, която миналата седмица игра финал на друг турнир в Монастир, ще изиграе утре своя мач от първия кръг срещу квалификантка.

Двете българки ще участват и в надпреварата на двойки, като при успех в първия кръг могат да се срещнат помежду си на четвъртфиналите. Иванова и сръбкинята Елена Милованович, поставени под номер 1 при двойките, ще стартират срещу италианките Лавиния Лучано и Бенедета Ортeнци по-късно днес.

Константинова и туркинята Ада Кумру ще започнат участието си срещу Елена Грекул (Украйна) и Диана Мария Михайл (Румъния). През миналата седмица Константинова и Кумру достигнаха до полуфиналите на друг турнир в Тунис.