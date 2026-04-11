  Антъни Генов загуби финала в Италия

Антъни Генов загуби финала в Италия

  11 апр 2026 | 14:00
Антъни Генов загуби финала в Италия

Антъни Генов стана "вицешампион" на двойки на турнира по тенис на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

24-годишният българин и Фин Бас (Великобритания), поставени под номер 1, загубиха във финала от вторите в схемата Джакопо Билардо (Италия) и Кай Венелт (Германия) с 6:7(5), 4:6. Срещата продължи точно 100 минути.

Генов и Бас пропиляха пробив аванс в първия сет, който беше решен в тайбрек. В него двамата изостанаха с 2:6 точки, намалиха пасива си на 5:6, но в крайна сметка отстъпиха с 5:7. Българинът и британецът имаха преднина от 4:3 във втората част, но загубиха следващите три гейма и останаха на второто място.

Антъни Генов има осем спечелени титли на двойки от турнири на ITF, а през тази седмица заема 246-ото място в световната ранглиста при дуетите.

