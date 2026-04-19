  3. Ива Иванова загуби финал на сингъл в Тунис

Ива Иванова загуби финал на сингъл в Тунис

  • 19 апр 2026 | 15:38
  • 238
  • 0
Ива Иванова загуби финал на сингъл в Тунис

Ива Иванова стана вицешампионка на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 6 българка отстъпи пред седмата в схемата Адитя Карунаратне (Хонконг) с 4:6, 1:6 за час и 29 минути на корта.

Иванова допусна два пробива в първия сет, а във втората част загуби шест поредни гейма от 1:0 до 1:6 и загуби мача за трофея.

Преди този двубой българката записа четири поредни победи при само един загубен сет.

До момента Иванова няма титла на сингъл от турнири на Международната федерация по тенис (ITF) при жените. Това беше четвърти финал за нея във веригата и трети от началото на сезона сезона.

Още от Тенис

Рибакина отстрани Андреева и е на финал в Щутгарт

Рибакина отстрани Андреева и е на финал в Щутгарт

  • 18 апр 2026 | 20:25
  • 2190
  • 1
Марта Костюк и Вероника Подрец ще спорят за титлата в Руан

Марта Костюк и Вероника Подрец ще спорят за титлата в Руан

  • 18 апр 2026 | 19:44
  • 1411
  • 1
Андрей Рубльов и Артюр Фис са на финал в Барселона

Андрей Рубльов и Артюр Фис са на финал в Барселона

  • 18 апр 2026 | 19:41
  • 1626
  • 0
Ива Иванова е финалистка в Монастир

Ива Иванова е финалистка в Монастир

  • 18 апр 2026 | 15:15
  • 1802
  • 0
Рибакина спечели оспорван мач за място на полуфиналите

Рибакина спечели оспорван мач за място на полуфиналите

  • 18 апр 2026 | 09:29
  • 1938
  • 5
Шампионка от "Уимбълдън" рискува тежко наказание, защото не отворила вратата от страх

Шампионка от "Уимбълдън" рискува тежко наказание, защото не отворила вратата от страх

  • 18 апр 2026 | 09:06
  • 7135
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Евертън 0:0 Ливърпул, спасяване на Мамардашвили

Евертън 0:0 Ливърпул, спасяване на Мамардашвили

  • 19 апр 2026 | 16:56
  • 1950
  • 8
Начало на мача: Верона 0:0 Милан

Начало на мача: Верона 0:0 Милан

  • 19 апр 2026 | 16:03
  • 1142
  • 5
Добър старт за България на ЕП по щанги

Добър старт за България на ЕП по щанги

  • 19 апр 2026 | 16:04
  • 462
  • 0
Билетите за ЦСКА - Левски в продажба от понеделник

Билетите за ЦСКА - Левски в продажба от понеделник

  • 19 апр 2026 | 14:22
  • 1966
  • 15
Манчестър Сити срещу Арсенал в решителна битка за титлата в Премиър лийг

Манчестър Сити срещу Арсенал в решителна битка за титлата в Премиър лийг

  • 19 апр 2026 | 06:02
  • 15322
  • 31
Норвежци може да спасят ЦСКА от ненужен

Норвежци може да спасят ЦСКА от ненужен

  • 19 апр 2026 | 09:44
  • 13128
  • 23