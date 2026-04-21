Владимир Алекно след загубата от Локомотив: Не вярваме в победата

Старши треньорът на Зенит (Санкт Петербург) Владимир Алекно коментира домакинската загуба от Локомотив (Новосибирск) с 0:3 гейма в първия мач от серията за бронза в руската Суперлига.

"Освен умения в атака и на сервис, е нужна вяра в победата. Ние я нямаме. В първите два гейма, когато водихме с 21:17 и 23:20... Е, да, Николов излезе и изравни малко, нямаше вяра в победата. Тази липса на вяра води до глупост. Глупави действия, глупави грешки, глупави решения. Глупостта води до грешки. И тогава, който прави грешки, губи. Не мога да кажа, че играхме съвсем зле, но Локомотив (Новосибирск) са по-силни. И не става въпрос за корта, защото играем в собствения си град, у дома. Става въпрос за тук", каза Алекно, сочейки към главата си.

Втората среща от серията между двата отбора е утре (22 април) отново от 19,00 часа българско време в Санкт Петербург.