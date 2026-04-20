Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Мони Николов и Локомотив удариха Зенит (Санкт Петербург) в първия мач за бронза

Мони Николов и Локомотив удариха Зенит (Санкт Петербург) в първия мач за бронза

  • 20 апр 2026 | 20:55

  • 20 апр 2026 | 20:55
  • 903
  • 0
Мони Николов и Локомотив удариха Зенит (Санкт Петербург) в първия мач за бронза

Световният вицешампион с България Симеон Николов и неговият отбор Локомотив (Новосибирск) започнаха отлично в битката за бронзовите медали в руската Суперлига.

Играчите на Пламен Константинов удариха като гости Зенит (Санкт Петербург) с 3:0 (30:28, 27:25, 25:19) в първия мач помежду им от плейофната серия за 3-ото място, игран тази вечер.

По този начин Локомотив поведе в серията с 1-0 победи. Играе се до 3 успеха от 5 мача. Втората среща между двата тима е в сряда (22 април) отново от 19,00 часа българско време в Санкт Петербург.

Симеон Николов изигра нов силен мач и завърши с 5 точки (2 блока, 1 ас и 50% ефективност в атака - +2), като получи за играта си оценка 7.4.

Най-полезен за Локомотив стана Иля Казаченков с 19 точки (1 блок, 1 ас и 63% ефективност в атака - +12), а Фьодор Воронков и Дмитрий Лизик добавиха още 13 и 12 точки за победата.

За тима на Зенит Владислав Бабкевич реализира 22 точки (2 блока, 1 ас и 51% ефективност в атака - +13), а Марлон Янт приключи с 13 точки.

ЗЕНИТ (САНКТ ПЕТЕРБУРГ) - ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) 0:3 (28:30, 25:27, 19:25)

ЗЕНИТ СП: Игор Тисевич, Владислав Бабкевич 22, Марлон Янт 13, Станислав Динейкин 8, Денис Черейский 3, Виталий Дикарев 2 - Женя Гребенников-либеро (Максим Бочаров 4, Максим Космин 1, Роман Пакшин, Игор Кобзар)

Старши треньор: ВЛАДИМИР АЛЕКНО

Треньор: ТОМАЗО ТОТОЛО

ЛОКОМОТИВ: СИМЕОН НИКОЛОВ 5, Иля Казаченков 19, Омар Курбанов 2, Фьодор Воронков 13, Юрий Бражнюк 7, Дмитрий Лизик 12 - Сергей Мелкозьоров-либеро (Ражабдибир Шахбанмирзаев, Сам Деру 7)

Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ

Треньор: АНДРЕЙ ЖЕКОВ.

ПЪЛЕН ЗАПИС на мач №1 за бронза ЗЕНИТ - ЛОКОМОТИВ 0:3 - ТУК!

Следвай ни:

Още от Волейбол

Владо Николов обра вота в Пловдив, фаворит е за министър на спорта

Владо Николов обра вота в Пловдив, фаворит е за министър на спорта

  • 20 апр 2026 | 14:53
  • 31121
  • 56
Финалите в efbet Супер Волей стартират след дни

Финалите в efbet Супер Волей стартират след дни

  • 20 апр 2026 | 12:15
  • 1114
  • 0
Локомотив Авиа завършва с бронзовите медали в efbet Супер Волей

Локомотив Авиа завършва с бронзовите медали в efbet Супер Волей

  • 20 апр 2026 | 11:42
  • 1350
  • 0
Ясни са всички финалисти за жени под 20 години

Ясни са всички финалисти за жени под 20 години

  • 20 апр 2026 | 11:03
  • 1042
  • 0
Отлични Християн Димитров и Самуил Вълчинов, Равена отпадна на 1/4-финалите в Серия А2

Отлични Християн Димитров и Самуил Вълчинов, Равена отпадна на 1/4-финалите в Серия А2

  • 19 апр 2026 | 23:24
  • 995
  • 1
Николай Колев и ПАОК тръгнаха със загуба във финала в Гърция

Николай Колев и ПАОК тръгнаха със загуба във финала в Гърция

  • 19 апр 2026 | 21:49
  • 1660
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Изумително! Шеста титла за железния Ангел Русев!

Изумително! Шеста титла за железния Ангел Русев!

  • 20 апр 2026 | 12:46
  • 33049
  • 26
Семен Новиков е на финал!

Семен Новиков е на финал!

  • 20 апр 2026 | 20:37
  • 4361
  • 3
Владо Николов обра вота в Пловдив, фаворит е за министър на спорта

Владо Николов обра вота в Пловдив, фаворит е за министър на спорта

  • 20 апр 2026 | 14:53
  • 31121
  • 56
Билетите за дербито между ЦСКА и Левски са вече в продажба

Билетите за дербито между ЦСКА и Левски са вече в продажба

  • 20 апр 2026 | 15:26
  • 9184
  • 24
Венци Стефанов: Бихме разговаряли за Славия само със сериозни хора, България тръгва по верния път

Венци Стефанов: Бихме разговаряли за Славия само със сериозни хора, България тръгва по верния път

  • 20 апр 2026 | 12:46
  • 28126
  • 88
Новото лице на efbet Лига: кои фаворити са готови и кои имат проблем

Новото лице на efbet Лига: кои фаворити са готови и кои имат проблем

  • 20 апр 2026 | 12:13
  • 14242
  • 17