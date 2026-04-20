Мони Николов и Локомотив удариха Зенит (Санкт Петербург) в първия мач за бронза

Световният вицешампион с България Симеон Николов и неговият отбор Локомотив (Новосибирск) започнаха отлично в битката за бронзовите медали в руската Суперлига.

Играчите на Пламен Константинов удариха като гости Зенит (Санкт Петербург) с 3:0 (30:28, 27:25, 25:19) в първия мач помежду им от плейофната серия за 3-ото място, игран тази вечер.

По този начин Локомотив поведе в серията с 1-0 победи. Играе се до 3 успеха от 5 мача. Втората среща между двата тима е в сряда (22 април) отново от 19,00 часа българско време в Санкт Петербург.

Симеон Николов изигра нов силен мач и завърши с 5 точки (2 блока, 1 ас и 50% ефективност в атака - +2), като получи за играта си оценка 7.4.

Най-полезен за Локомотив стана Иля Казаченков с 19 точки (1 блок, 1 ас и 63% ефективност в атака - +12), а Фьодор Воронков и Дмитрий Лизик добавиха още 13 и 12 точки за победата.

За тима на Зенит Владислав Бабкевич реализира 22 точки (2 блока, 1 ас и 51% ефективност в атака - +13), а Марлон Янт приключи с 13 точки.

ЗЕНИТ (САНКТ ПЕТЕРБУРГ) - ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) 0:3 (28:30, 25:27, 19:25)

ЗЕНИТ СП: Игор Тисевич, Владислав Бабкевич 22, Марлон Янт 13, Станислав Динейкин 8, Денис Черейский 3, Виталий Дикарев 2 - Женя Гребенников-либеро (Максим Бочаров 4, Максим Космин 1, Роман Пакшин, Игор Кобзар)

Старши треньор: ВЛАДИМИР АЛЕКНО

Треньор: ТОМАЗО ТОТОЛО

ЛОКОМОТИВ: СИМЕОН НИКОЛОВ 5, Иля Казаченков 19, Омар Курбанов 2, Фьодор Воронков 13, Юрий Бражнюк 7, Дмитрий Лизик 12 - Сергей Мелкозьоров-либеро (Ражабдибир Шахбанмирзаев, Сам Деру 7)

Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ

Треньор: АНДРЕЙ ЖЕКОВ.

