Пламен Константинов: След първия гейм започнахме да играем както срещу Зенит (Казан)

Българският старши треньорът на Локомотив (Новосибирск) Пламен Константинов сподели впечатленията си от победата като гост над Зенит (Санкт Петербург) с 3:0 гейма в първия мач от серията за бронза в руската Суперлига.

"Добра победа. Започнахме с много грешки и не всичко ни се получи. Но играчите, които влязоха като резерви, помогнаха да обърнем първия гейм. Мисля, че първият гейм ни даде усещане за спокойствие. След това играхме по-добре от Зенит на блокада, в защита и на сервис."

"Показахме същата игра, която показахме в предишната серия срещу Зенит (Казан). Това беше достатъчно за днес (б.р. вчера). Но мисля, че Зенит има силите да играе различно, така че серията ще е дълга. Няма да правим никакви заключения след този мач. Засега резултатът е 1-0 в наша полза", завърши Константинов.

Втората среща от серията между двата отбора е утре (22 април) отново от 19,00 часа българско време в Санкт Петербург.