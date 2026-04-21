  Николай Желязков преди старта на финала с Нефтохимик: Тук сме, за да спечелим

Николай Желязков преди старта на финала с Нефтохимик: Тук сме, за да спечелим

  • 21 апр 2026 | 17:58
Николай Желязков преди старта на финала с Нефтохимик: Тук сме, за да спечелим

Треньорът на настоящия шампион Левски София Николай Желязков заяви, че очаква оспорвана финална серия в efbet Супер Волей с Нефтохимик 2010 (Бургас) за титлата.

Финалите в efbet Супер Волей стартират след дни
"Смятам, че в серията домакинството би имало някакво предимство, но минимално. Тъй като мачовете са тези, играта е тази, които в крайна сметка ще решат съдбата на финалната фаза от първенството. Смятам, че е важно да покажем добра игра, но същевременно се надяваме и на подкрепа от нашите фенове със сигурност", каза Желязков пред Youtube канала на НВЛ.

Нефтохимик приема Левски София за финал №2 в "Арена Бургас"
"Ние изиграхме много оспорвани мачове с ЦСКА. Това те държи в кондиция, а истината е, че изиграхме един мач по-малко от другата двойка - Нефтохимик с Локомотив. Това може да е до някаква степен помощ от гледна точка, че съхранихме малко повече сили за финалната фаза. Но аз не смятам, че физическото състояние ще е определящо във финалната фаза. Със сигурност те (б.р. Нефтохимик) имат своите силни страни, както и ние, и двата тима имаме и слабости. В крайна сметка ние сме отбор, който е тук, за да спечели. Със сигурност имаме достойнствата да спечелим серията."

"Смятам, че очакванията повече помагат, отколкото тежат. Има го фактора, че искаме да спечелим и това, че сме играли финали и имаме този опит, със сигурност повече помага."

"Мотивацията се поддържа с огромно желание за победи, за работа, това е процес, който се изгради в Левски и е нещо много позитивно. Винаги съм бил човек, който търси да побеждава, така че това е нормалната атмосфера и среда за мен", завърши наставникът на Левски.

