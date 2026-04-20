Финалите в efbet Супер Волей стартират след дни

Финалите в efbet Супер Волей започват след броени дни. Битката за трофея в елита между актуалния шампион Левски София и носителят на Купата на България Нефтохимик 2010 (Бургас) стартира на 22 април (сряда), от 19:00 часа в зала "Левски София".

"Сините" имат домакинско предимство, като ще приемат и третата и 5-аата среща (ако има такава) - на 29 април (сряда) и 5 май (вторник).

В Бургас ще се изиграят втората и евентуалната четвърта среща. Те ще се проведат на 25 април (събота) и 2 май (събота).

Левски отстрани на полуфиналите ЦСКА с 3-1 успеха в серията.

Нефтохимик пък имаше по-дълга серия срещу Локомотив Авиа (Пловдив), като я спечели с 3-2 победи.