Нефтохимик приема Левски София за финал №2 в "Арена Бургас"

Носителят на Купата на България Нефтохимик 2010 (Бургас) ще приеме действащия шампион Левски София във втория мач от финалната серия в efbet Супер Волей в зала "Арена Бургас", съобщиха от клуба. Срещата е в събота (25 април) от 19,00 часа.

"ВК Нефтохимик 2010 има удоволствието да съобщи на своите фенове и на всички приятели на волейбола, че вторият мач от финалната плейофна серия за титлата - от 19:00 ч. срещу Левски в събота, 25 април, ще е в "Арена Бургас", една от най-големите зали у нас", написаха от Нефтохимик в официалната си Фейсбук страница.

Миналата година мачовете там във Волейболната Лига на нациите на националите на България, които впоследствие станаха световни вицещампиони, събираха над 5000 души.

Така Нефтохимик ще стане отборът, играл домакински мачове в 3 зали в рамките на един сезон, след като започна първенството в "Бойчо Брънзов", а в края на март се завърна в "Младост".

Самата битка за титлата на България пък ще започне в сряда (22 април) от 19,00 часа, когато "сините" ще бъдат домакини на бургазлии в своята зала "Левски София" за финал №1.