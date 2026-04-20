Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Нефтохимик приема Левски София за финал №2 в "Арена Бургас"

Нефтохимик приема Левски София за финал №2 в "Арена Бургас"

  • 20 апр 2026 | 19:58
  • 856
  • 1

Носителят на Купата на България Нефтохимик 2010 (Бургас) ще приеме действащия шампион Левски София във втория мач от финалната серия в efbet Супер Волей в зала "Арена Бургас", съобщиха от клуба. Срещата е в събота (25 април) от 19,00 часа.

"ВК Нефтохимик 2010 има удоволствието да съобщи на своите фенове и на всички приятели на волейбола, че вторият мач от финалната плейофна серия за титлата - от 19:00 ч. срещу Левски в събота, 25 април, ще е в "Арена Бургас", една от най-големите зали у нас", написаха от Нефтохимик в официалната си Фейсбук страница.

Миналата година мачовете там във Волейболната Лига на нациите на националите на България, които впоследствие станаха световни вицещампиони, събираха над 5000 души.

Нефтохимик удари Локомотив в Пловдив и е на финал в efbet Супер Волей

Така Нефтохимик ще стане отборът, играл домакински мачове в 3 зали в рамките на един сезон, след като започна първенството в "Бойчо Брънзов", а в края на март се завърна в "Младост".

Финалите в efbet Супер Волей стартират след дни
Финалите в efbet Супер Волей стартират след дни

Самата битка за титлата на България пък ще започне в сряда (22 април) от 19,00 часа, когато "сините" ще бъдат домакини на бургазлии в своята зала "Левски София" за финал №1.

Следвай ни:

Владо Николов обра вота в Пловдив, фаворит е за министър на спорта

Виж всички

Водещи Новини

