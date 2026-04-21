Основен футболист е аут от групата на ЦСКА за битката с Лудогорец

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешното гостуване на Лудогорец в първи полуфинал за Купата на България. Мачът стартира в 19:00 часа на стaдион "Хювефарма арена" в Разград. Аут за сблъсъка е основният бранител на тима Лумбард Делова, който лекува контузия.

Групата на ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 2. Дейвид Пастор, 19. Иван Турицов, 4. Адриан Лапеня, 32. Факундо Родригес, 14. Теодор Иванов, 17. Анжело Мартино, 3. Андрей Йорданов, 6. Бруно Жордао, 94. Исак Соле, 10. Макс Ебонг, 99. Джеймс Ето’о, 30. Петко Панайотов, 73. Илиан Илиев, 38. Лео Перейра, 77. Алехандро Пиедраита, 11. Мохамед Брахими, 9. Леандро Годой, 28. Йоанис Питас