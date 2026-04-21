  • 21 апр 2026 | 13:10
Основен футболист е аут от групата на ЦСКА за битката с Лудогорец
Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешното гостуване на Лудогорец в първи полуфинал за Купата на България. Мачът стартира в 19:00 часа на стaдион "Хювефарма арена" в Разград. Аут за сблъсъка е основният бранител на тима Лумбард Делова, който лекува контузия.

Групата на ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 2. Дейвид Пастор, 19. Иван Турицов, 4. Адриан Лапеня, 32. Факундо Родригес, 14. Теодор Иванов, 17. Анжело Мартино, 3. Андрей Йорданов, 6. Бруно Жордао, 94. Исак Соле, 10. Макс Ебонг, 99. Джеймс Ето’о, 30. Петко Панайотов, 73. Илиан Илиев, 38. Лео Перейра, 77. Алехандро Пиедраита, 11. Мохамед Брахими, 9. Леандро Годой, 28. Йоанис Питас

Бъдещите чуждестранни инвеститори в Локо (Пд) стопират продажбата на талант №1 в отбора

Левски иска три милиона евро за Кристиан Макун

Крушарски: Сам не си говоря, интерес към Локо има само от мен

Живко Бояджиев: Битки като предстоящата каляват характера

Йордан Миленов: Да затвърдим добрите впечатления

Светлин Станчев: Да продължим с добрите игри

Лудогорец и ЦСКА насочват поглед към Купата

Световното първенство ще бъде истински кошмар за феновете

Продадоха над 11 000 билета за дербито за по-малко от 24 часа

Реал Мадрид ще опита да запази интригата в битката за титлата в Ла Лига

Интер и Комо ще определят първия финалист за Купата на Италия

