Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Ексклузивно: Бившият капитан на Манчестър Юнайтед Неманя Видич в "Гостът на Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. Булевард
  • 21 апр 2026 | 16:11
  • 2505
  • 0
Гаджето на Никола Цолов пя на наградите за полет в изкуството "Стоян Камбарев"

Приятелката на звездата ни във Формула 2 Никола Цолов - поп певицата Крисия Тодорова, блесна с красота и талант на наградите за полет в изкуството "Стоян Камбарев", които бяха връчени миналата вечер на церемония в столичната зала Joy Station. Нежната певица бе специален гост на събитието заедно с колегата си Орлин Павлов.

Наградата “За полет в изкуството” в категория “Музика” бе присъдена на валдхорниста Виктор Теодосиев. Другите отличени бяха Това бяха Лилияна Александрова в категаорията „Визуално изкуство“, Станислав Койчев – Стан в „Културен инфлуенсър“, Анастасия Стоева в „Мултиталант“ и Богдан Григоров - Гринго в „Актьорско майсторство“.

Фондация „Стоян Камбарев“връчи и наградата „За кино 355“ спечели Кристиян Георгиев с филма „Втори куплет“.

В хода на церемонията беше анонсиран музикалният спектакъл „Любов“, който ще бъде представен в Зала 1 на Националния дворец на културата на 25 септември. Специален солист ще бъде Крисия Тодорова. В спектакъла ще участва и актрисата и продуцент Деси Тенекеджиева, както и оркестър „Дженезис“ с диригент Йордан Камджалов.

Следвай ни:

