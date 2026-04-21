Гаджето на Никола Цолов пя на наградите за полет в изкуството "Стоян Камбарев"

Приятелката на звездата ни във Формула 2 Никола Цолов - поп певицата Крисия Тодорова, блесна с красота и талант на наградите за полет в изкуството "Стоян Камбарев", които бяха връчени миналата вечер на церемония в столичната зала Joy Station. Нежната певица бе специален гост на събитието заедно с колегата си Орлин Павлов.

Наградата “За полет в изкуството” в категория “Музика” бе присъдена на валдхорниста Виктор Теодосиев. Другите отличени бяха Това бяха Лилияна Александрова в категаорията „Визуално изкуство“, Станислав Койчев – Стан в „Културен инфлуенсър“, Анастасия Стоева в „Мултиталант“ и Богдан Григоров - Гринго в „Актьорско майсторство“.

Фондация „Стоян Камбарев“връчи и наградата „За кино 355“ спечели Кристиян Георгиев с филма „Втори куплет“.

В хода на церемонията беше анонсиран музикалният спектакъл „Любов“, който ще бъде представен в Зала 1 на Националния дворец на културата на 25 септември. Специален солист ще бъде Крисия Тодорова. В спектакъла ще участва и актрисата и продуцент Деси Тенекеджиева, както и оркестър „Дженезис“ с диригент Йордан Камджалов.