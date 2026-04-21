Звездата на Макларън в Индикар: Формула 1 вече не ме привлича, твърде изкуствено е

Звездата на Макларън в сериите Индикар Пато О'Уорд коментира новите правила във Формула 1 и заяви, че покрай тях е изчезнало и неговото желание да се състезава в световния шампионат.

По думите на мексиканеца, който говори пред Fox Deportes, с новите правила състезанията във Формула 1 са станали „прекалено изкуствени“, което не е никак привлекателно за него. Затова той заяви, че предпочита Индикар, където според него състезанията са истински и не зависят от натискането на един бутон.

„Честно, аз мисля, че Формула 1 допусна грешка с това, в което се превърна сега. Усеща се твърде изкуствено. Пламъкът, който имах да отида във Формула 1, не беше заради парите или славата, честно. А защото тези коли бяха невероятни. Беше впечатляващо да ги караш и гледаш. Усещането ми е, че с всяка година част от това изчезваше. Това е чисто усещане.



„Някой като мен иска да се състезава, защото има страст. Искам да натискам колата на лимита в спирането и да минавам през завоите възможно най-бързо. Не да натисна бутон, за да изпреваря някого, все едно става изкуствено. Не сме Mario Kart, ние се състезаваме.



„Затова съм много щастлив в Индикар. За мен в момента това е най-добрата категория за пилот, който наистина иска да се състезава. В момента Формула 1 за мен се усеща прекалено много като шоу, твърде изкуствено е. И това наистина не ме привлича.



„Към края на годината, когато сезонът ми свърши, аз мисля, че ще направя тест и може би тренировка във Формула 1. Но не мога да кажа със сигурност, защото все още нищо не е потвърдено“, каза О'Уорд.

Снимки: Gettyimages