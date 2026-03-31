Алонсо и Строл се "забавляват" в шампионата на Астън Мартин

Представянето на отбора на Астън Мартин от началото на сезона определено не отговаря на очакванията, които се зародиха към британския тим, когато той привлече Ейдриън Нюи в своите редици.

Основната причина за изоставането на екипа от Силвърстоун се крие в задвижващата система на Хонда, която създава много трудности на Фернандо Алонсо и Ланс Строл с ниската си мощност и вибрациите, които моторът създава. В Япония през миналия уикенд Алонсо и Строл бяха твърдо последни, като те бяха изпреварени и от пилотите на Кадилак, които бяха зад тях в първите два кръга за годината в Австралия и Китай.

На „Сузука“ Алонсо регистрира първия успешен финал за Астън Мартин през сезона, финиширайки 19-ти на обиколка зад победителят Андреа Кими Антонели. В същото време Строл се прибра в бокса малко след средата на дистанцията и напусна състезание с теч в задвижващата система. А след финала канадецът коментира надпреварата на „Сузука“ и каза, че той Алонсо се „забавляват“, борейки се в шампионата на Астън Мартин в дъното на класирането.

„Наслаждавах се на състезание. Пистата е страхотна, така че аз се наслаждавах на всяка една обиколка на това специално трасе и се забавлявах на вътрешната битка с Фернандо за последните две позиции. Изпреварих ги след това ние бяхме в нашия малък шампионат на Астън Мартин-Хонда в продължение на 30 обиколки, което беше забавно.



„Преди старта с него си говорихме, че ние очаква самотно състезание и ние ще можем да съберем малко повече информация за работата на задвижващата система и управлението на енергията, ако двете коли са заедно. Така че това беше забавно. За съжаление аз трябваше да се прибера в бокса и пропуснах втората половина на това забавление.



„Имаме определени цели за постигане и тази беше една от тях, да финишираме състезание. Не успях да направим това нито в Австралия, нито в Китай, нито по време на тестовете. Така че за първи път събрахме малко повече данни за колата и се надявам те да ни помогнат да я подобрим.



„В Австралия бяхме на 100% сигурни, че няма да финишираме. Седмица по-късно в Китай бяха на 95% сигурни, че няма да финишираме, а ето, че в третото състезание завършихме. Не показваме темпото, което искаме, но има прогрес, а отборът продължава да работи, за да напреднем още. Надявам се тази първа стъпка да мотивира всички в двете фабрики“, обясни Строл.

Снимки: Gettyimages