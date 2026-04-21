Очаквайте ексклузивно: Бившият капитан на Манчестър Юнайтед Неманя Видич в "Гостът на Sportal.bg"
Борисов разкри кой къде има влияние в спортните федерации

  • 21 апр 2026 | 15:00
Борисов разкри кой къде има влияние в спортните федерации

Днес лидерът на "ГЕРБ" Бойко Борисов даде пресконференция след парламентарните избори, които отредиха на партията му второто място. На нея той разказа кой къде има влияние в спортните федерации. Борисов твърди, че ГЕРБ има позиции в борбата, а ПП-ДБ - в автомобилизма.

"Мога да кажа моята връзка каква е била (с Копринков), защото сме говорили, когато Весела Лечева трябваше да оглави Олимпийския комитет. Знаете, че спортните федерации, много от тях, са и под... как да го кажа... имат влияние и кметовете, и политическите партии.

Каква е работата му в БОК? Такава му е работата и аз съм го подкрепил. И аз съм го подкрепил.

Нямам никаква комуникация, никакви преговори - ни явни, ни задкулисни с Радев. Затова, за което са ме помолили за подкрепа, аз го съобщих, защото беше нормално - да поискат подкрепа от ГЕРБ, и помните, че Весела Лечева беше избрана.

И то правилно. И аз си го казвам. В кои спортни федерации има ГЕРБ влияние? Ами в обратните на ПП-ДБ, където имаше спортният министър влияние. Примерно в автомобилизма имат те. Ние, да речем, през Станка Златева в борбата. Колко искате да уязвите ГЕРБ, колко ви е хубаво, вие не виждате как ви погълна Радев всичките, не виждате това, просто ей така седите и продължавате... От нас не зависи вече нищо", каза Борисов.

