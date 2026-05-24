Норвежец спечели 15-я етап от Обиколката на Италия

Норвежецът Фредрик Дверснес от отбора на Уно-Екс Мобилити спечели 15-ия етап от Обиколката на Италия - 157 километра от Вогера до Милано.

Етапът бе с напълно равнинен профил и се очакваше да бъде спечелен с финален спринт в основната група. Това обаче не се случи, тъй като победата бе определена измежду четиримата колоездачи, които тръгнаха в откъсване 152 километра преди финала.

⚠️ Il finale della tappa di Milano varrà solo per la vittoria di tappa!



La Direzione di corsa ha deciso di neutralizzare la frazione di oggi dal penultimo passaggio sul traguardo, perchè giudicato un finale troppo rischioso.



Insomma, l'ultimo giro varrà solo per la vittoria di… pic.twitter.com/GOjjjLLtHk — Eurosport IT (@Eurosport_IT) May 24, 2026

Дверснес бе единственият представител на Уно-Екс в това откъсване, в което бяха още трима италианци - Мирко Маестри и Матиа Баис от Полти ВизитМалта и Мартин Марчелузи от Бардиани. В отделни моменти от състезанието преднината на четиримата достигаше до над две минути, а съдиите решиха да направят неутрализация на резултатите след преминаването на предпоследната обиколка по трасето в Милано.

Въпреки това етапната победа остана в картите и бе спечелена от Дверснес, който в чистия спринт в последните 150 метра от етапа наложи волята си над Маестри и Марчелузи. Времето на първите четирима бе 3 часа, 3 минути и 18 секунди, което направи днешния етап най-бързия откъм средна скорост в историята на Джиро д'Италия.

Основната група, макар и да финишира с неголямо изоставане от бегълците, получи време с 57 секунди по-бавно от тяхното.

В генералното класиране размествания не настъпиха, като с розовата фланелка на лидер остава датчанинът Йонас Вингегор от Висма-Лийз а байк. Той има преднина от 2:26 минути пред португалеца Афонсо Еулалио от Бахрейн-Викториъс и 2:50 минути пред австриеца Феликс Гал (Декатлон).

Вингегор е начело и в подреждането и при катерачите, като запазва синьото трико. В класирането по точки обаче настъпи разместване, като французинът Пол Мание (Соудал Куик-Степ) си върна цикламеното трико. Той завърши пети и взе 14 точки, с което събра 145. Втори със 131 точки остава еквадорецът Джонатан Нарваес, който в днешния ден бе с виолетовия екип.

В понеделник е почивен ден за участниците в Обиколката на Италия, а последната състезателна седмица започва във вторник със 133 планински километра от Белиндзона до Кари.

Снимки: Gettyimages