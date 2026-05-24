Норвежец спечели 15-я етап от Обиколката на Италия

  • 24 май 2026 | 21:08
Норвежецът Фредрик Дверснес от отбора на Уно-Екс Мобилити спечели 15-ия етап от Обиколката на Италия - 157 километра от Вогера до Милано.

Етапът бе с напълно равнинен профил и се очакваше да бъде спечелен с финален спринт в основната група. Това обаче не се случи, тъй като победата бе определена измежду четиримата колоездачи, които тръгнаха в откъсване 152 километра преди финала.

Дверснес бе единственият представител на Уно-Екс в това откъсване, в което бяха още трима италианци - Мирко Маестри и Матиа Баис от Полти ВизитМалта и Мартин Марчелузи от Бардиани. В отделни моменти от състезанието преднината на четиримата достигаше до над две минути, а съдиите решиха да направят неутрализация на резултатите след преминаването на предпоследната обиколка по трасето в Милано.

Въпреки това етапната победа остана в картите и бе спечелена от Дверснес, който в чистия спринт в последните 150 метра от етапа наложи волята си над Маестри и Марчелузи. Времето на първите четирима бе 3 часа, 3 минути и 18 секунди, което направи днешния етап най-бързия откъм средна скорост в историята на Джиро д'Италия.

Основната група, макар и да финишира с неголямо изоставане от бегълците, получи време с 57 секунди по-бавно от тяхното.

В генералното класиране размествания не настъпиха, като с розовата фланелка на лидер остава датчанинът Йонас Вингегор от Висма-Лийз а байк. Той има преднина от 2:26 минути пред португалеца Афонсо Еулалио от Бахрейн-Викториъс и 2:50 минути пред австриеца Феликс Гал (Декатлон).

Вингегор е начело и в подреждането и при катерачите, като запазва синьото трико. В класирането по точки обаче настъпи разместване, като французинът Пол Мание (Соудал Куик-Степ) си върна цикламеното трико. Той завърши пети и взе 14 точки, с което събра 145. Втори със 131 точки остава еквадорецът Джонатан Нарваес, който в днешния ден бе с виолетовия екип.

В понеделник е почивен ден за участниците в Обиколката на Италия, а последната състезателна седмица започва във вторник със 133 планински километра от Белиндзона до Кари.

Снимки: Gettyimages

