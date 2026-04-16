Бойко Борисов за базата в Панчарево: Поели сме ангажимент да помогнем с 30-40-50 милиона

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че е поел ангажимент държавата да помогне за изграждането на тренировъчната база на ЦСКА в Панчарево с "30-40-50 милиона". Това сподели той пред Sportal.bg по време на обиколката си на новостроящия се стадион "Българска армия".

"Това е пример как президентът на клуба поема инициативата да изгради нещо и след това може да се търси съдействие от държавата. Ние сме поели ангажимент за тренировъчната база в "Панчарево" да помогне държавата с 30-40-50 милиона. Заложено е в нашата програма. Както е за Пловдив и другите големи градове.

Когато хората видят, както сега, че нещо вече е готово, могъщите общини могат да се включат с помощ. И това е пример как може да бъде от полза за спорта", каза Борисов пред Sportal.bg.