Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
Бойко Борисов за базата в Панчарево: Поели сме ангажимент да помогнем с 30-40-50 милиона

  • 16 апр 2026 | 11:33
  • 2658
  • 15

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че е поел ангажимент държавата да помогне за изграждането на тренировъчната база на ЦСКА в Панчарево с "30-40-50 милиона". Това сподели той пред Sportal.bg по време на обиколката си на новостроящия се стадион "Българска армия".

Бойко Борисов на новата "Армия": За 10-15 години сме направили стотици стадиони, зали и салони

"Това е пример как президентът на клуба поема инициативата да изгради нещо и след това може да се търси съдействие от държавата. Ние сме поели ангажимент за тренировъчната база в "Панчарево" да помогне държавата с 30-40-50 милиона. Заложено е в нашата програма. Както е за Пловдив и другите големи градове.

Когато хората видят, както сега, че нещо вече е готово, могъщите общини могат да се включат с помощ. И това е пример как може да бъде от полза за спорта", каза Борисов пред Sportal.bg.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ФК Банско само с един отсъстващ за гостуването си в Ихтиман

ФК Банско само с един отсъстващ за гостуването си в Ихтиман

  • 16 апр 2026 | 09:27
  • 455
  • 0
Тунчев: Имаме сериозен шанс да стигнем до финал за Купата

Тунчев: Имаме сериозен шанс да стигнем до финал за Купата

  • 16 апр 2026 | 09:14
  • 1110
  • 0
Ботев пожела двама от Берое

Ботев пожела двама от Берое

  • 16 апр 2026 | 09:07
  • 1344
  • 1
„Лигата на талантите“ с обзор на кръга при 17-годишните – ключови столични сблъсъци

„Лигата на талантите“ с обзор на кръга при 17-годишните – ключови столични сблъсъци

  • 16 апр 2026 | 09:00
  • 652
  • 2
Септември и Спартак влизат в ожесточена битка за много важни три точки

Септември и Спартак влизат в ожесточена битка за много важни три точки

  • 16 апр 2026 | 08:05
  • 5711
  • 11
Диан Генчев: Заслужена победа

Диан Генчев: Заслужена победа

  • 16 апр 2026 | 08:03
  • 732
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бойко Борисов на новата "Армия": За 10-15 години сме направили стотици стадиони, зали и салони

Бойко Борисов на новата "Армия": За 10-15 години сме направили стотици стадиони, зали и салони

  • 16 апр 2026 | 11:15
  • 23890
  • 117
Борисов за Левски: Някой им беше казал, че едва ли не аз им преча за нов стадион

Борисов за Левски: Някой им беше казал, че едва ли не аз им преча за нов стадион

  • 16 апр 2026 | 11:32
  • 4745
  • 9
Изгонването на Камавинга беше видяно по различен начин в Мадрид и Мюнхен

Изгонването на Камавинга беше видяно по различен начин в Мадрид и Мюнхен

  • 16 апр 2026 | 10:08
  • 7501
  • 13
Монтана и Славия закриват редовния шампионат с важен мач и за двата тима

Монтана и Славия закриват редовния шампионат с важен мач и за двата тима

  • 16 апр 2026 | 07:55
  • 5702
  • 10
Септември и Спартак влизат в ожесточена битка за много важни три точки

Септември и Спартак влизат в ожесточена битка за много важни три точки

  • 16 апр 2026 | 08:05
  • 5711
  • 11