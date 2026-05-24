Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Весела Лечева и олимпийци отбелязаха 24 май в Чепеларе

Весела Лечева и олимпийци отбелязаха 24 май в Чепеларе

  • 24 май 2026 | 15:23
  • 418
  • 0
Весела Лечева и олимпийци отбелязаха 24 май в Чепеларе

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, олимпийската шампионка Екатерина Дафовска, носителят на Световната купа по сноуборд Радослав Янков, кметът на Чепеларе и бивш национален треньор Боран Хаджиев, олимпийци, спортни деятели и граждани отбелязаха днес в Чепеларе 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. 

Снощи в града имаше и факелно шествие, предвождано от детски гвардейски състав към ЕГ "Иван Вазов" гр. Смолян. Особено вълнуващ беше моментът, в който детските гласове запяха „Върви, народе възродени“.

„Днес отбелязваме един от най-хубавите български празници. Горди сме, че имаме нашата азбука и писменост. За мен е чест, че на този празник съм заедно със спортисти, които също са просветители. Защото спортът е много повече от спорт. Днес успехите в него са немислими без сериозно образование. В последните години българските елитни състезатели показват, че се готвят сериозно не само на спортния терен, но и полагат усилия, инвестирайки време и усилия в своето образование. Това ги прави граждани на света, достойни да представят България навсякъде“, каза председателят на БОК Весела Лечева. 

Радослав Янков, който е петкратен участник в Олимпийски игри и сред най-успешните ни спортисти в зимните спортове за всичи времена, подари плакет на Весела Лечева. С него той изрази своята признателност на БОК, който подпомогна с предметни награди осмото издание на купа "Радо Янков“, провела се през март в Пампорово. Надпреварата събира бъдещето на българския сноуборд, като за първи път тази година беше включена и в календара на FIS като международно състезание за деца в двете категории U13, U15.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Рахим Рашайда с 25-о място на шпага в Швейцария

Рахим Рашайда с 25-о място на шпага в Швейцария

  • 24 май 2026 | 01:50
  • 900
  • 0
17-о място за Йоана Илиева в Лима

17-о място за Йоана Илиева в Лима

  • 24 май 2026 | 01:10
  • 1872
  • 0
Бяла спечели 5-а поредна титла в женското хандбално първенство на България

Бяла спечели 5-а поредна титла в женското хандбално първенство на България

  • 23 май 2026 | 20:08
  • 1448
  • 0
Йонас Вингегор спечели 14-ия етап на Джирото и поведе в генералното класиране

Йонас Вингегор спечели 14-ия етап на Джирото и поведе в генералното класиране

  • 23 май 2026 | 18:54
  • 2478
  • 1
Георги Колевичин покори Еверест само две седмици след изкачването на Макалу

Георги Колевичин покори Еверест само две седмици след изкачването на Макалу

  • 23 май 2026 | 18:42
  • 9382
  • 10
Кремъл обяви "предателя" Каспаров за международно издирване

Кремъл обяви "предателя" Каспаров за международно издирване

  • 23 май 2026 | 16:00
  • 1665
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Изпълнен съм с енергия и сила! Виждам, че могат да се получат хубави неща

Веласкес: Изпълнен съм с енергия и сила! Виждам, че могат да се получат хубави неща

  • 24 май 2026 | 16:15
  • 696
  • 0
Александър Димитров обяви групата на България за мачовете с Черна гора и Молдова

Александър Димитров обяви групата на България за мачовете с Черна гора и Молдова

  • 24 май 2026 | 12:59
  • 12000
  • 37
ЦСКА обяви много важна новина за основен играч

ЦСКА обяви много важна новина за основен играч

  • 24 май 2026 | 12:05
  • 25872
  • 116
Везенков и Олимпиакос протягат ръце към мечтания трофей, но на пътя им стои Реал Мадрид

Везенков и Олимпиакос протягат ръце към мечтания трофей, но на пътя им стои Реал Мадрид

  • 24 май 2026 | 07:05
  • 9560
  • 27
Историята чака Кими Антонели, но Джордж Ръсел има друга идея

Историята чака Кими Антонели, но Джордж Ръсел има друга идея

  • 24 май 2026 | 07:53
  • 11141
  • 7
Помогнаха ли на Усик?

Помогнаха ли на Усик?

  • 24 май 2026 | 08:06
  • 28918
  • 69