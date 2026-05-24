17-о място за Йоана Илиева в Лима

Йоана Илиева се класира на 17-о място за Световната купа на сабя за жени в Лима (Перу). На пътеките излязоха всички водещи сабльорки с изключение на номер 2 в световната ранглиста Мисаки Емура от Япония, а сред най-добрите 64 влязоха и двете български представителки - Илиева и Олга Храмова.

Илиева от клуб Свечников победи в първия си двубой от турнира Клаудия Ротили от Италия с 15:11. В срещата за място сред най-добрите 16 тя отстъпи пред Себин Чой от Република Корея с 10:15 и зае 17-а позиция.

Олга Храмова (Свечников) се върна в Световната купа след дълго прекъсване заради контузия, а в първия кръг от директните елиминации на най-добрите 64 отстъпи пред Лариса Айфлер от Германия с 5:15 и завърши турнира на 51-о място, съобщават от БФ Фехтовка.