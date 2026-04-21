  Лиам Лоусън изпълни задължително условие, за да довърши сезона във Формула 1

Лиам Лоусън изпълни задължително условие, за да довърши сезона във Формула 1

  • 21 апр 2026 | 14:38
Пилотът на Рейсинг Булс Лиам Лоусън използва априлската пауза във Формула 1, за да изпълни едно много важно условие, което му позволява да довърши спокойно сезон 2026 в световния шампионат.

ФИА обяви промените по правилата във Формула 1 за Гран При на Маями
ФИА обяви промените по правилата във Формула 1 за Гран При на Маями

Новозеландецът се прибра до своята родина след Гран При на Япония, където е прекарал малко време със семейството си и си е извадил нов паспорт. Лоусън е сред пилотите, които сравнително бързо попълват страниците в своя паспорт, тъй като освен за състезания, на него редовно му се налага да пътува между базата на Рейсинг Булс в Италия и симулатора на Ред Бул във Великобритания.

Данъчните в Италия погват пилотите и отборите във Формула 1
Данъчните в Италия погват пилотите и отборите във Формула 1

„Паузата беше добра. Бях в Нова Зеландия за малко повече от седмица и трябваше да се извадя нов паспорт, което беше успешно, така че мога да пътувам спокойно до края на сезона, което е страхотно. Ние попълваме страниците доста бързо, така че на мен ми се наложи вече за втори път да го направя.

„Но да, прекарах малко време със семейството ми, което нямам много възможност да вижда, и тренирах. Имам писта за дърт байк, така че покарах доста. Беше много релаксиращо и зареждащо, така че беше приятно да прекарам малко време у дома.

„Имаше моменти от тази пауза, в които ние се готвихме за Маями. Много отбори ще имат нови неща и ние трябва да сме готови. Имам планирани много сесии в симулатора и във фабриката преди да се насочим към Маями“, заяви Лоусън, дискутирайки как е прекарал своята почивка.

Бивш пилот: Верстапен ще си тръгне от Ред Бул преди Ламбиазе

Дженсън Бътън: Не мисля, че Макс ще се върне, ако си тръгне от Формула 1

Данъчните в Италия погват пилотите и отборите във Формула 1

Маверик Винялес пропуска Гран При на Испания

Програма на уикенда за Гран При на Испания в MotoGP

ФИА обяви промените по правилата във Формула 1 за Гран При на Маями

Очаквайте на живо: Неманя Видич в "Гостът на Sportal.bg"

Основен футболист е аут от групата на ЦСКА за битката с Лудогорец

Лудогорец и ЦСКА насочват поглед към Купата

Световното първенство ще бъде истински кошмар за феновете

Продадоха над 11 000 билета за дербито за по-малко от 24 часа

Реал Мадрид ще опита да запази интригата в битката за титлата в Ла Лига

