Лиам Лоусън изпълни задължително условие, за да довърши сезона във Формула 1

Пилотът на Рейсинг Булс Лиам Лоусън използва априлската пауза във Формула 1, за да изпълни едно много важно условие, което му позволява да довърши спокойно сезон 2026 в световния шампионат.

Новозеландецът се прибра до своята родина след Гран При на Япония, където е прекарал малко време със семейството си и си е извадил нов паспорт. Лоусън е сред пилотите, които сравнително бързо попълват страниците в своя паспорт, тъй като освен за състезания, на него редовно му се налага да пътува между базата на Рейсинг Булс в Италия и симулатора на Ред Бул във Великобритания.

„Паузата беше добра. Бях в Нова Зеландия за малко повече от седмица и трябваше да се извадя нов паспорт, което беше успешно, така че мога да пътувам спокойно до края на сезона, което е страхотно. Ние попълваме страниците доста бързо, така че на мен ми се наложи вече за втори път да го направя.



„Но да, прекарах малко време със семейството ми, което нямам много възможност да вижда, и тренирах. Имам писта за дърт байк, така че покарах доста. Беше много релаксиращо и зареждащо, така че беше приятно да прекарам малко време у дома.



„Имаше моменти от тази пауза, в които ние се готвихме за Маями. Много отбори ще имат нови неща и ние трябва да сме готови. Имам планирани много сесии в симулатора и във фабриката преди да се насочим към Маями“, заяви Лоусън, дискутирайки как е прекарал своята почивка.

Снимки: Gettyimages