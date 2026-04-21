Данъчните в Италия погват пилотите и отборите във Формула 1

Данъчните власти в Италия са се прицелили в пилотите и отборите от Формула 1 за потенциално укриване на данъци, които е трябвало да бъдат платени по време на състезанията в Италия през последните години.

Според италианските данъчни закони всеки спортист е длъжен да заплати данък за натрупаните приходи по време на състезания на италианска територия, в това число и заплатите на съответния спортист. На практика обаче този закон не се е прилагат стриктно, но сега болонският вестник Il Resto del Carlino информира, че италианската икономическа полиция е започнала разследване срещу пилотите и отборите във Формула 1.

Според Il Resto del Carlino данъчните власти в Италия са изискали данъчни декларации от страна на отборите и пилотите за последните няколко години, когато на Ботуша се провеждаха по две или дори три състезания годишно. В случай, че бъде установено, че даден индивид или организация има неплатен данък в размер на повече от 50 000 евро, това може да създаде сериозни проблеми, тъй като според италианските закони подобни данъци се счита за криминално престъпление.

Подобна данъчна система за спортисти, които не са жители на съответната държава, се прилага още в Австралия, Великобритания и Съединените щати.

Снимки: Gettyimages