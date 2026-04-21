  Петя Неделчева-Хранова: Целта е победа над Испания, всеки мач ще играем на максимума

Петя Неделчева-Хранова: Целта е победа над Испания, всеки мач ще играем на максимума

  21 апр 2026 | 14:23
Петя Неделчева-Хранова: Целта е победа над Испания, всеки мач ще играем на максимума

Старши треньорът на националния тим по бадминтон Петя Неделчева-Хранова очаква състезателките да дадат максимума от себе си по време на Световното отборно първенство "Thomas & Uber Cup" в Хорсенс (Дания), което ще се проведе от 24 април до 3 май.

Националките по бадминтон с последна тренировка преди Световното
Националките по бадминтон с последна тренировка преди Световното

Днес националките проведоха последна тренировка на родна земя, а утре рано сутринта пътуват за Дания.

"Реално няма кой знае какви промени, тръгваме в същия състав - Стефани и Габриела Стоеви, Гергана Павлова, Калояна Налбантова и другите две сестри - Цветина и Елена Попиванови. Групата ни е доста тежка - Република Корея, Тайланд и Испания. Мога да кажа, че ние като отбор в момента можем е да бием само Испания. Не казвам, че срещу другите два отбора няма да се борим, но там е доста по-тежко положението.  Имат и двойки, имат и силни единични състезателки, така че ще видим как ще се развият нещата в Дания. Целта е победа над Испания, реално с тях играем и последен мач. Ще сме изиграли другите два мача. Момичетата на жени двойки ще могат да направят едни добри срещи срещу Тайланд, срещу Корея. И Калояна на жени единично ще може да сравни часовника с малко по-добри състезателки", каза Неделчева в специално интервю за БТА.

"Ние за втори път се класираме за тези финали. 2016-а също ги играхме тези финали в Китай. Но като цяло, да, никой не очакваше да спечелим европейската титла. В момента пак има очаквания от нас като отбор, защото изненадата, която поднесохме в Турция, се очаква да има някаква изненада сега и в Дания. Ще се опитаме, всеки мач ще играем на максимума и вече там зависи какво ще се случи", добави тя.

"Всичко е нормално. Най-важното е да няма контузии. Утре пътуваме, имаме тренировка след обяд в тренировъчна зала. На другия ден имаме основна и тренировъчна, и вече на 24-и играем. Хубавото е, че всичките срещи играем по обяд, няма в ранните сесии, не са ни сложили", заяви още треньорката.

Петя Неделчева води подготовката и на петкратните европейски шампионки по бадминтон Стефани и Габриела Стоеви, които преди няколко дни завоюваха пети златен медал от първенство на Европа. Сега целта пред тях е отличие от шампионата на планетата в края на месец август в Индия.

"Реално целта ни до края на годината е медал от Световното първенство. При един добър жребий, една добра подготовка, според мен е напълно осъществимо. Защото и миналата година играхме четвъртфинал, но там по-скоро не можаха да се възстановят след осминафинала. Но като цяло, основна цел -  медал от Световното първенство. на 1-и май започва другата квалификация за Европейски игри, които са догодина през юни месец, така че един доста пак сериозен календар се заформя. Защото пак една цяла година е квалификация, като там двойките са 16, както е на Олимпиада, завърши Неделчева-Хранова.

