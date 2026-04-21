Националките по бадминтон с последна тренировка преди Световното

Националният тим на България по бадминтон за жени проведе последна тренировка преди заминаването за Световното отборно първенство "Thomas & Uber Cup" в Хорсенс (Дания).

В състава влизат европейските шампионки на двойки жени Стефани и Габриела Стоеви, Калояна Налбантова, Гергана Павлова, Цветина Попиванова, Елена Попиванова, които през февруари завоюваха титлата на Европейския отборен шампионат в Истанбул (Турция). Треньор е Петя Неделчева-Хранова.

Тимът пътува за Дания утре рано сутринта. Българките ще играят с Република Корея, Тайланд и Испания в група Д на финалите от 24 април до 3 май. Първите два отбора от всяка група се класират за фазата на елиминациите (четвъртфинали), където ще има отделен жребий.

Първият мач на България е на 24 април срещу Тайланд, след това на 26 април срещу Република Корея и на 28 април срещу Испания.