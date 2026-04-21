Националките по бадминтон с последна тренировка преди Световното

  • 21 апр 2026 | 13:12
Националките по бадминтон с последна тренировка преди Световното

Националният тим на България по бадминтон за жени проведе последна тренировка преди заминаването за Световното отборно първенство "Thomas & Uber Cup" в Хорсенс (Дания).

В състава влизат европейските шампионки на двойки жени Стефани и Габриела Стоеви, Калояна Налбантова, Гергана Павлова, Цветина Попиванова, Елена Попиванова, които през февруари завоюваха титлата на Европейския отборен шампионат в Истанбул (Турция). Треньор е Петя Неделчева-Хранова.

Тимът пътува за Дания утре рано сутринта. Българките ще играят с Република Корея, Тайланд и Испания в група Д на финалите от 24 април до 3 май. Първите два отбора от всяка група се класират за фазата на елиминациите (четвъртфинали), където ще има отделен жребий.

Първият мач на България е на 24 април срещу Тайланд, след това на 26 април срещу Република Корея и на 28 април срещу Испания.

Женската Обиколка на Франция за 2027 г. ще стартира от Лондон

Женската Обиколка на Франция за 2027 г. ще стартира от Лондон

  • 21 апр 2026 | 01:53
  • 2138
  • 0
Злато, две сребра и контузия за Иван Димов от Европейското

Злато, две сребра и контузия за Иван Димов от Европейското

  • 20 апр 2026 | 16:01
  • 12487
  • 5
Референдум в Германия за кандидатура за домакинство на олимпийски игри

Референдум в Германия за кандидатура за домакинство на олимпийски игри

  • 20 апр 2026 | 16:01
  • 1300
  • 0
Емона Иванова със злато на международен турнир по пара бадминтон в Прага

Емона Иванова със злато на международен турнир по пара бадминтон в Прага

  • 20 апр 2026 | 14:57
  • 2768
  • 0
Владо Николов обра вота в Пловдив, фаворит е за министър на спорта

Владо Николов обра вота в Пловдив, фаворит е за министър на спорта

  • 20 апр 2026 | 14:53
  • 41333
  • 77
Изумително! Шеста титла за железния Ангел Русев!

Изумително! Шеста титла за железния Ангел Русев!

  • 20 апр 2026 | 12:46
  • 41333
  • 37
Виж всички

Водещи Новини

Основен футболист е аут от групата на ЦСКА за битката с Лудогорец

Основен футболист е аут от групата на ЦСКА за битката с Лудогорец

  • 21 апр 2026 | 13:10
  • 6042
  • 1
Лудогорец и ЦСКА насочват поглед към Купата

Лудогорец и ЦСКА насочват поглед към Купата

  • 21 апр 2026 | 07:00
  • 30739
  • 184
Световното първенство ще бъде истински кошмар за феновете

Световното първенство ще бъде истински кошмар за феновете

  • 21 апр 2026 | 03:57
  • 37774
  • 31
Продадоха над 11 000 билета за дербито за по-малко от 24 часа

Продадоха над 11 000 билета за дербито за по-малко от 24 часа

  • 21 апр 2026 | 11:31
  • 5321
  • 10
Реал Мадрид ще опита да запази интригата в битката за титлата в Ла Лига

Реал Мадрид ще опита да запази интригата в битката за титлата в Ла Лига

  • 21 апр 2026 | 07:56
  • 7828
  • 5
Интер и Комо ще определят първия финалист за Купата на Италия

Интер и Комо ще определят първия финалист за Купата на Италия

  • 21 апр 2026 | 07:21
  • 4209
  • 5