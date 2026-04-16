Само двама кандидати за шефове на италианската федерация, легенди на Италия остават извън надпреварата

Единствените кандидати за наследник на Габриеле Гравина начело на Италианската футболна федерация (FIGC) ще бъдат 67-годишният Джовани Малаго и 75-годишният Джанкарло Абете. В надпреварата няма да се включи нито един бивш италиански футболист. Очаква се Малаго и Абете да бъдат единствените претенденти на президентските избори на FIGC, които ще се проведат на 22 юни. Нито една легенда на националния тим няма да се борят за президентския пост. Макар нито един от двамата все още да не е потвърдил официално своята номинация, Малаго е кандидатът, формално издигнат от Серия А, докато органът, занимаващ се с аматьорския футбол в страната, е застанала зад своя президент Абете. Последният вече е заемал поста президент на федерацията в периода между 2007 и 2014 година.

Както беше съобщено по-рано, гласовете на клубовете от Серия А представляват 18% от общия вот на изборите, което е значително по-малко от 34-те процента на аматьорите. Въпреки това, за да бъде избран, всеки кандидат се нуждае от мнозинство от гласовете (51%), поради което Малаго и Абете вече са започнали преговори с други членове на избирателната комисия.

Съобщава се, че Умберто Калканьо, президент на Асоциацията на италианските играчи (която държи 20% от гласовете), и Ренцо Уливиери, президент на Асоциацията на италианските треньори (10%), са се срещнали с Малаго в Рим в сряда, а днес предстои среща и с Абете. Макар нито Абете, нито Малаго все още да не са представили официалните си програми за следващите четири години, Калканьо и Уливиери вече са направили някои предложения. Сред тях е затягане на критериите за национални лицензи, така че само клубове, които наистина могат да си позволят финансово сезона, да бъдат допускани до участие в местните първенства.

Според „Гадзета дело Спорт“ Асоциацията на италианските играчи (AIC) няма да издигне свой делегат – бивш италиански футболист – като възможен претендент за президентския пост. През последните седмици медиите спрягаха имена като Алесандро Дел Пиеро, Паоло Малдини и Деметрио Албертини като възможни кандидати за ролята.

Въпреки това, идеята те да се кандидатират изглеждаше малко пресилена, тъй като бивш играч никога не е оглавявал италианската футболна федерация.

В материала на авторитетното издание се твърди, че от представителите на федерацията с удоволствие биха подкрепили свой представител в изборите, но само ако той е бил избран от някой от другите компоненти на федерацията. Тъй като Абете е потвърдил намерението си да се кандидатира, асоциациите на играчите и треньорите няма да предлагат друг кандидат, за да улеснят достигането на 51% от страна на Абете или Малаго.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages