Иван Станчев: Очаквам много футбол

Волов-Шумен 2007 приема утре Лудогорец III (Разград). Срещата е от 27-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Очаквам мач, в който да видим много футболни неща. На лице са всички предпоставки за това. Стремим се да надграждаме игрово. Съперник ще ни е състав от млади, селектирани, подготвени момчета, с амбиции да намерят мястото си в мъжкия футбол. Ще търсим победата. Ако я спечелим ще е удовлетворение, защото сме надвили отбор от клуб, който е лицето на българския футбол повече от десетилетие“, коментира пред Sportal.bg Иван Станчев, президент на шуменски клуб.