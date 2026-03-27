Гана си изпати от головата мощ на Австрия

Австрия съкруши с 5:1 Гана в приятелски мач, част от подготовката на двата тима за Световното първенство. Бундестимът показа отлична форма и завидна ефективност, като наниза 5 попадения с общо 7 точни изстрела във вратата на гостите.

На почивката резултатът беше само 1:0 в полза на Австрия. Разписа се Марсел Забитцер от дузпа в 12-тата минута. След направените смени домакините рязко вдигнаха оборотите и не оставиха никакви шансове на "черните звезди".

В 51-вата минута Забитцер комбинира с Михаел Грегорич, който отблизо вкара за 2:0. В 59-ата Щефан Пош заби трети гол за австрийците след подаване на Грегорич.

Ветеранът Джордан Аю върна едно попадение с хубав удар в 77-ата минута, но до края Карни Чуквуемека и Николас Зейвалд направиха победата на домакините разгромна.

Снимки: Gettyimages