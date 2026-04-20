  Синът на Юрген Клинсман получи тежка контузия по време на мач от Серия "Б"

  • 20 апр 2026 | 19:45
Вратарят на Чезена Джонатан Клинсман, син на бившия селекционер на националния отбор на Германия Юрген Клинсман, счупи прешлен на врата си по време на мача от Серия "Б" срещу Палермо, който съставът на Ашли Коул загуби с 0:2.

Клубът разкри късно в неделя, че „първоначалните тестове са показали фрактура на първия шиен прешлен“ и порязване на тила. Клинсман напусна терена с шина на врата след сблъсък с играч на Палермо и беше откаран в болница. Играчът ще се подложи на допълнителни изследвания при специалист неврохирург.

29-годишният страж потвърди в Инстаграм, че сезонът му е приключил и благодари на феновете на Чезена и Палермо „за топлите пожелания“, както и на „приятелите и семейството, които ме подкрепяха през последните няколко дни“.

Роден в Мюнхен, когато баща му е играл за Байерн, Клинсман носеше екипа за кратко за Лос Анджелис Галакси в Мейджър Лийг Сокър и е представял САЩ на младежко ниво. Той се присъедини към Чезена преди две години и има над 50 мача във всички турнири.

Снимки: Imago

Конате потвърди, че ще удължи изтичащия си договор с Ливърпул

Вахид Халилходжич рискува сериозно наказание, той обясни, че е спрял с футбола

Засега никой от Реал Мадрид не е търсил Моуриньо, твърдят в Испания

Холанд: Арсенал и преди не е успявал да спечели титлата

Мойс Кийн ще пропусне и днешния мач на Фиорентина

Собослай: Виждам се задълго в Ливърпул, но не всичко е в моите ръце

Изумително! Шеста титла за железния Ангел Русев!

Владо Николов обра вота в Пловдив, фаворит е за министър на спорта

Билетите за дербито между ЦСКА и Левски са вече в продажба

Оспорвани мачове в Пловдив и Стара Загора, невероятен кош в Перник, следете резултатите със Sportal.bg

Венци Стефанов: Бихме разговаряли за Славия само със сериозни хора, България тръгва по верния път

Новото лице на efbet Лига: кои фаворити са готови и кои имат проблем

