Синът на Юрген Клинсман получи тежка контузия по време на мач от Серия "Б"

Вратарят на Чезена Джонатан Клинсман, син на бившия селекционер на националния отбор на Германия Юрген Клинсман, счупи прешлен на врата си по време на мача от Серия "Б" срещу Палермо, който съставът на Ашли Коул загуби с 0:2.

Клубът разкри късно в неделя, че „първоначалните тестове са показали фрактура на първия шиен прешлен“ и порязване на тила. Клинсман напусна терена с шина на врата след сблъсък с играч на Палермо и беше откаран в болница. Играчът ще се подложи на допълнителни изследвания при специалист неврохирург.

29-годишният страж потвърди в Инстаграм, че сезонът му е приключил и благодари на феновете на Чезена и Палермо „за топлите пожелания“, както и на „приятелите и семейството, които ме подкрепяха през последните няколко дни“.

Роден в Мюнхен, когато баща му е играл за Байерн, Клинсман носеше екипа за кратко за Лос Анджелис Галакси в Мейджър Лийг Сокър и е представял САЩ на младежко ниво. Той се присъедини към Чезена преди две години и има над 50 мача във всички турнири.

Снимки: Imago