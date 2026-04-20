Гръцки клубове следят играч на Ботев

28-годишният български национал Николай Минков е привлякъл интереса на клубове от Гърция, пише SDNA.

Договорът на футболиста с Ботев Пловдив изтича през лятото.

През настоящия сезон с екипа на Ботев Пловдив Минков се представя стабилно, като е записал 4 гола и 6 асистенции в 31 мача във всички турнири. Успоредно с това флнговият футболист има и пет участия за националния отбор на България, за който започна да играе през март 2025 г.

Според информацията на SDNA, Минков вече е в полезрението на гръцки клубове за летния трансферен прозорец, като Арис и Ираклис са сред отборите от Суперлигата, които проявяват сериозен интерес към играча.