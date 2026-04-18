В Ботев решиха окончателно чий треньорски лиценз да ползват до края на сезона

Ръководството на Ботев (Пловдив) е взело решение лиценза на кой специалист ще използва до края на настоящия сезон за треньор на отбора. Временният наставник Лъчезар Балтанов има право да води отбора до края на април, като това бе потвърдено преди време и от финансовия благодетел на клуба Илиян Филипов.

Поради тази причина от 1 май в официалните мачове като старши треньор ще бъде записан Петър Пенчев, пише "Пловдив24". Той притежава УЕФА Про лиценз и в момента е треньор в детско-юношеската школа на Ботев.

За последно Петър Пенчев бе начело на Ботев на 6 декември 2020 година при загубата от ЦСКА-София с 0:3 в "Коматево". С нея отборът записва серия от 4 поредни мача без да отбележи гол, като преди това регистрира и рекордната загуба с 0:6 от Локомотив в дербито на Пловдив.

Петър Пенчев има още един период начело на Ботев Пловдив, като подава оставка след друга тежка загуба с 0:6, но от Монтана през 2015 година. Важно е да се отбележи, че Петър Пенчев ще се води старши треньор на Ботев само по документи.

Реално длъжността ще продължи да изпълнява Лъчезар Балтанов, поне до края на настоящия сезон. Само преди няколко дни шефът на клуба Илиян Филипов изказа благодарности към Балтанов за това, което постигна начело на отбора след раздялата с Димитър Димитров - Херо.

До момента бившият капитан изведе "канарите" в 9 мача, в които записа 5 победи, 3 равенства и само една загуба - 1:3 от Ботев (Враца) на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.

