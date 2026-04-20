Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  Ботев (Пд) пусна пакетни билети за мачовете от плейофите

Ботев (Пд) пусна пакетни билети за мачовете от плейофите

  • 20 апр 2026 | 16:47
Ботев (Пд) пусна пакетни билети за мачовете от плейофите

Ботев (Пловдив) стартира продажбата на пакетни билети за домакинските срещи от решаващите плейофи в efbet Лига. В тях “жълто-черните” ще се изправят последователно срещу Локомотив (Пловдив), Арда (Кърджали) и Черно море.

Всеки, който закупи пакетен билет за оставащите три мача, ще получи 10% отстъпка от цената на абонаментните карти за сезон 2026/27. Притежателите на абонаментни карти за настоящия сезон ще имат достъп до трите мача с настоящите си пластики и не е нужно да презаверяват картите си.

Ясно е в кои кръгове ще се проведе пловдивското дерби

Ето и цените на пакетните билети, както и отстъпката с тяхното закупуване:

Трибуни Юг/Север – €25 (€30 регулярна цена, €5 отстъпка)
Трибуна Изток – €30 (€39 регулярна цена, €9 отстъпка)

Централна трибуна:

Блок 1, 2, 6, 7 – €35 (€45 регулярна цена, €10 отстъпка)
Блок 3, 5 – €50 (€60 регулярна цена, €10 отстъпка)
Блок 4, P1, P3 – €60 (€75 регулярна цена, €15 отстъпка)
Р2 – €120 (€135 регулярна цена, €15 отстъпка)
Lounge 1912 – €200 (€225 регулярна цена, €25 отстъпка)

Деца между 5 и 14 години (включително), както и пенсионери над 65 години, използват 50% отстъпка от цената на билета, като имат място на трибуните. За тях билетите ще се продават само на каса и в клубния магазин. Деца до 4 години (включително) влизат безплатно на двубоите (без място).

За инвалиди с инвалидни колички, както и за техните асистент-придружители, входът е безплатен. За тях е обособено специално място пред централната трибуна, като те ще влизат през входа между централната и южните трибуни.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Босът на Локомотив (Сф) отрече за раздяла с Генчев

  • 20 апр 2026 | 15:32
Билетите за дербито между ЦСКА и Левски са вече в продажба

  • 20 апр 2026 | 15:26
Левски с класическа победа над Ботев (Пловдив) при 17-годишните

  • 20 апр 2026 | 15:18
ЦСКА спечели дербито срещу ЦСКА 1948 в U15

  • 20 апр 2026 | 15:17
Добри Козарев: Явно тегне прокоба над нашия отбор

  • 20 апр 2026 | 15:14
От "Лаута": Продължават записванията за безплатната екскурзия до Кърджали

  • 20 апр 2026 | 15:11
Виж всички

Водещи Новини

Изумително! Шеста титла за железния Ангел Русев!

  • 20 апр 2026 | 12:46
Владо Николов обра вота в Пловдив, фаворит е за министър на спорта

  • 20 апр 2026 | 14:53
Билетите за дербито между ЦСКА и Левски са вече в продажба

  • 20 апр 2026 | 15:26
Венци Стефанов: Бихме разговаряли за Славия само със сериозни хора, България тръгва по верния път

  • 20 апр 2026 | 12:46
Новото лице на efbet Лига: кои фаворити са готови и кои имат проблем

  • 20 апр 2026 | 12:13
Манчестър Сити ли вече е фаворит за титлата в Премиър лийг

  • 20 апр 2026 | 08:32
