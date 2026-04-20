48 гласа за Стефка Костадинова в Пловдив

Легендата на българската лека атлетика и бивш председател на Българския олимпийски комитет Стефка Костадинова събра 48 преференции в изборен район 16 в Пловдив-град на проведените в неделя избори за 52-ро Народно събрание.

Отделно от това в този район са гласували за ДПС още 54 избиратели, без да посочват преференция, което автоматично означава, че преференцията отива при водача.

Така общо 102 преференции са отишли при Костадинова, която беше водач на въпросния 16 МИР в Пловдив-град.

ДПС събра общо 1596 гласа в Пловдив-град, което е 1.044% от общия вот. При 98.78% от обработени СИК протоколи в РИК пък ДПС има общо 222 393 гласа или 6.596% от всички гласували в България.

Водачът на Прогресивна България в листите в Пловдив-град Владимир Николов спечели категорично вота с 12 018 преференции.