Димитър Карамфилов: Сваляхме температурата с оцет, Божидар беше отслабнал 3-4 кг преди Китай

Димитър Карамфилов, треньор на световния бронзов медалист в скока на дължина в зала от Торун 2026 Божидар Саръбоюков, разкри през какви премеждия е преминал неговия възпитаник преди участието си на Диамантените лиги в Шанхай и Сямън. В Шанхай той завърши втори с 8.07 м, а в Сямън трети с 8.29 м. Талантът от Харманли обаче замина болен за Китай.

“Божидар беше в такова добро състояние, че можех да очаквам от него да надскочи и най-добрите резултати в света. Направихме контролно 2 дни преди състезанието и Божидар скочи 8.30 м на тренировка. Направи и още един опит от 8.27 м. Най-добрият му резултат на тренировка до момента е бил 8.11 м. Оттам си вадя изводи, че той можеше да направи изключително добри резултати в Китай.

Но 2 дни преди заминаването за Китай той се разболя от някакъв грип и тръгнахме с 38 градуса за Китай. Много трудно му беше и пътуването до там. Беше като парцал. След като пристигнахме, се опитахме да направим една загрявчица там, но направи само едно ускорение и се отказа - просто нямаше никакви сили. А състезанието беше само след два дена.

Вече се чудех за какво сме отишли в Китай. Казах му: 'Божидаре, защо дойдохме в Китай? Ти си толкова зле, че няма да можеш да скочиш и 8 метра'. И той: 'нека ми спадне температурата и ще видим, ще направя всичко възможно да скоча поне 8 метра'. С много лекарства, масажи и какво ли още не изпробвахме - оцет, за да свалим температурата. Успяхме, но Божидар беше отслабнал 3-4 кг за тези дни. На самото състезание започнахме да правим загрявка, бегови, направи едно ускорение и ми каза, че краката му се подгъват и не може да бяга. Но въпреки всичко той се събра и направи шест опита, от които имаше и добри. И с резултат над 8 метра успя да стане втори. За следващото състезание се беше възстановил и с 8.29 м Божидар се класира на трето място.

Сега предстоят още четири Диамантени лиги, на които се надявам да е здрав”, каза Карамфилов пред БФЛА.

В четвъртък (4 юни) на Саръбоюков му предстои участие на Диамантената лига в Рим.

