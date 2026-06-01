Фреди Роу почти подобри рекорд на Стив Крам на 1500 метра

Фреди Роу продължи със силната си форма през сезона, като почти подобри рекорда на Великобритания на 1500 метра за 17-годишни, поставен от легендата Стив Крам. Тийнейджърът разби личното си постижение с повече от четири секунди, сваляйки го от 3:44.62 на 3:40.26. Той се класира трети в мъжката надпревара от група “А“ по време на Adidas x sportsshoes.com BMC Grand Prix в събота (30 юни). Победата грабна Дан Галоуей с време 3:40.02.
Този резултат превръща Роу във втория най-бърз британски атлет на 17 години в дисциплината 1500 метра, само на частица от секундата зад Стив Крам, който през 1978 г. записва 3:40.09 по време на състезанието между Великобритания и Германия до 20 години в Кристъл Палас.
С постижението си Роу покри и норматива за участие на Световното първенство по лека атлетика до 20 години в Орегон това лято.
“Ще бъда повече от щастлив, ако кариерата ми се развие като тази на Стив Крам!“, заяви Роу. “Мисля, че много от момчетата се целяха в същото време, така че се получи страхотно състезание за мен. Всичко се разви много добре и личното ми постижение вероятно е по-добро, отколкото очаквах.“
"Европейското първенство до 18 години е основната ми цел за сезона, а след това ще трябва да се представя добре и на квалификациите. Не съм сигурен за Световното до 20 години и дали селекционерите ще ме изберат. Мисля, че ще трябва да спечеля европейската титла, за да се случи това, тъй като съм един от по-младите. Честно казано, това би било голям бонус, така че изобщо не се напрягам."