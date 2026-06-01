Фреди Роу почти подобри рекорд на Стив Крам на 1500 метра

  • 1 юни 2026 | 17:47
Фреди Роу продължи със силната си форма през сезона, като почти подобри рекорда на Великобритания на 1500 метра за 17-годишни, поставен от легендата Стив Крам. Тийнейджърът разби личното си постижение с повече от четири секунди, сваляйки го от 3:44.62 на 3:40.26. Той се класира трети в мъжката надпревара от група “А“ по време на Adidas x sportsshoes.com BMC Grand Prix в събота (30 юни). Победата грабна Дан Галоуей с време 3:40.02.

Този резултат превръща Роу във втория най-бърз британски атлет на 17 години в дисциплината 1500 метра, само на частица от секундата зад Стив Крам, който през 1978 г. записва 3:40.09 по време на състезанието между Великобритания и Германия до 20 години в Кристъл Палас.

С постижението си Роу покри и норматива за участие на Световното първенство по лека атлетика до 20 години в Орегон това лято.

“Ще бъда повече от щастлив, ако кариерата ми се развие като тази на Стив Крам!“, заяви Роу. “Мисля, че много от момчетата се целяха в същото време, така че се получи страхотно състезание за мен. Всичко се разви много добре и личното ми постижение вероятно е по-добро, отколкото очаквах.“

“Европейското първенство до 18 години е основната ми цел за сезона, а след това ще трябва да се представя добре и на квалификациите. Не съм сигурен за Световното до 20 години и дали селекционерите ще ме изберат. Мисля, че ще трябва да спечеля европейската титла, за да се случи това, тъй като съм един от по-младите. Честно казано, това би било голям бонус, така че изобщо не се напрягам.“

