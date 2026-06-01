Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Открита тренировка на националите по волейбол
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Състезание в Рила привлича родители, деца и туристи с нова достъпна дистанция

Състезание в Рила привлича родители, деца и туристи с нова достъпна дистанция

  • 1 юни 2026 | 13:50
  • 408
  • 0
Състезание в Рила привлича родители, деца и туристи с нова достъпна дистанция

Състезанието по планинско бягане Мусала естрийм (Musala Extreme) в Боровец обяви създаването на нова, по-ратка и достъпна дистанция. Организаторите включиха в програмата за 15 август красиво 8-километрово трасе в стремежа си да привлекат повече хора към планината.

"Голямата ни цел е това събитие да е празник, в който деца, родители и туристи срещат красотата на природата. Имаме по-предизвикателни дистанции, в които се впускат бегачите с опит. За нас обаче е важно да дадем път и на любители, както и на хора, които за пръв път биха участвали в подобно събитие", обясни един от организаторите Венцислав Стоянов.

"Всичко е съобразено, така че хората да могат да се насладят на прекрасен ден в планината. Осемте километра са с 500 метра положителна денивелация, а времето за завършване е 3.33 часа, което е напълно достатъчно дори за любители, за деца и хора, които просто искат да се разходят. Хубавото на планинските състезания е, че хората могат да се впуснат, за да изпитат първо себе си. Разбира се, има го и състезателния елемент и всеки, който има желание, ще се съревновава и с останалите", добави той.

Кратката дистанция носи името "Бягане за лифта", като посланието е свързано с желанието да се подкрепи възстановяването на инфраструктурата на Витоша, за да бъде планината достъпна за повече хора. Другите две дистанции са "Мусала екстрийм" (38 км, с 2530 м денивелация) и "Ястребец трейл" (16 км, с 1111 м денивелация). От тази събитието е член на международната асоциация по трейл бягания ITRA и двете дълги дистанции ще дават ITRA точки.

Има и отборна надпревара - във всеки отбор трябва да има поне двама души, а за класирането ще се взима предвид общият брой на изминатите километри от завършилите участници в тима, без значение от дистанцията. "Отборната игра дава възможност по-бавни и начинаещи, но сплотени като екип участници да се изправят до професионални атлети шампиони и да бъдат равностойни, дори да ги победят", посочват организаторите.

Записването за състезанието е открито и може да се направи тук. Както и миналата година, част от събраните средства от такси ще бъдат дарени за възстановяване на райони след горски пожари.

Стоянов полага големи усилия за привличането на хора към природата чрез различни дейности. Самият той има десетки качвания на Черни връх и Мусала годишно. "Любовта към планината е нещо, което носим в себе си, но искрата трябва да бъде запалена. Надяваме се, че сега ще привлечем повече нови хора и ще им помогнем да открият тази красота".

Musala Extreme се проведе за пръв път миналото лято.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Лека атлетика

България със 17 атлети на Евро 2026 по планинско бягане

България със 17 атлети на Евро 2026 по планинско бягане

  • 1 юни 2026 | 11:27
  • 591
  • 1
Добромир Николов с победа на турнир в Гърция

Добромир Николов с победа на турнир в Гърция

  • 1 юни 2026 | 11:06
  • 304
  • 0
Огромна глоба грози Атлетическата федерация на Обединеното кралство за смъртта на паралимпиец по време на тренировка

Огромна глоба грози Атлетическата федерация на Обединеното кралство за смъртта на паралимпиец по време на тренировка

  • 1 юни 2026 | 10:57
  • 807
  • 0
Първият европеец под 8 минути Руперт: Цяла зима тренирах с мисъл за рекорда

Първият европеец под 8 минути Руперт: Цяла зима тренирах с мисъл за рекорда

  • 1 юни 2026 | 10:37
  • 314
  • 0
Шестима двойни индивидуални шампиони под 23 години през уикенда

Шестима двойни индивидуални шампиони под 23 години през уикенда

  • 1 юни 2026 | 10:11
  • 767
  • 0
Европейски рекорд беше черешката на тортата на Диамантената лига в Рабат

Европейски рекорд беше черешката на тортата на Диамантената лига в Рабат

  • 1 юни 2026 | 00:13
  • 2717
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

  • 1 юни 2026 | 14:05
  • 10341
  • 5
Световните вицешампиони с открита тренировка! Гледайте на живо!

Световните вицешампиони с открита тренировка! Гледайте на живо!

  • 1 юни 2026 | 14:09
  • 2130
  • 0
Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

  • 1 юни 2026 | 13:34
  • 5859
  • 50
България стартира с контролите срещу неудобен съперник

България стартира с контролите срещу неудобен съперник

  • 1 юни 2026 | 07:20
  • 13343
  • 36
Левски обяви плановете си за лятна подготовка - ето срещу кои отбори "сините" ще се готвят за Шампионска лига

Левски обяви плановете си за лятна подготовка - ето срещу кои отбори "сините" ще се готвят за Шампионска лига

  • 1 юни 2026 | 11:58
  • 8625
  • 24
Слот: Промяната е част от футбола, но знам, че хората ще продължат да се гордеят с този клуб

Слот: Промяната е част от футбола, но знам, че хората ще продължат да се гордеят с този клуб

  • 1 юни 2026 | 09:59
  • 8813
  • 13