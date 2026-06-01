Състезание в Рила привлича родители, деца и туристи с нова достъпна дистанция

Състезанието по планинско бягане Мусала естрийм (Musala Extreme) в Боровец обяви създаването на нова, по-ратка и достъпна дистанция. Организаторите включиха в програмата за 15 август красиво 8-километрово трасе в стремежа си да привлекат повече хора към планината.

"Голямата ни цел е това събитие да е празник, в който деца, родители и туристи срещат красотата на природата. Имаме по-предизвикателни дистанции, в които се впускат бегачите с опит. За нас обаче е важно да дадем път и на любители, както и на хора, които за пръв път биха участвали в подобно събитие", обясни един от организаторите Венцислав Стоянов.

"Всичко е съобразено, така че хората да могат да се насладят на прекрасен ден в планината. Осемте километра са с 500 метра положителна денивелация, а времето за завършване е 3.33 часа, което е напълно достатъчно дори за любители, за деца и хора, които просто искат да се разходят. Хубавото на планинските състезания е, че хората могат да се впуснат, за да изпитат първо себе си. Разбира се, има го и състезателния елемент и всеки, който има желание, ще се съревновава и с останалите", добави той.

Кратката дистанция носи името "Бягане за лифта", като посланието е свързано с желанието да се подкрепи възстановяването на инфраструктурата на Витоша, за да бъде планината достъпна за повече хора. Другите две дистанции са "Мусала екстрийм" (38 км, с 2530 м денивелация) и "Ястребец трейл" (16 км, с 1111 м денивелация). От тази събитието е член на международната асоциация по трейл бягания ITRA и двете дълги дистанции ще дават ITRA точки.

Има и отборна надпревара - във всеки отбор трябва да има поне двама души, а за класирането ще се взима предвид общият брой на изминатите километри от завършилите участници в тима, без значение от дистанцията. "Отборната игра дава възможност по-бавни и начинаещи, но сплотени като екип участници да се изправят до професионални атлети шампиони и да бъдат равностойни, дори да ги победят", посочват организаторите.

Записването за състезанието е открито и може да се направи тук. Както и миналата година, част от събраните средства от такси ще бъдат дарени за възстановяване на райони след горски пожари.

Стоянов полага големи усилия за привличането на хора към природата чрез различни дейности. Самият той има десетки качвания на Черни връх и Мусала годишно. "Любовта към планината е нещо, което носим в себе си, но искрата трябва да бъде запалена. Надяваме се, че сега ще привлечем повече нови хора и ще им помогнем да открият тази красота".

Musala Extreme се проведе за пръв път миналото лято.

