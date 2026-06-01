Аарън Рамзи изненада феновете с невероятно време на маратона в Стокхолм

Легендата на Уелс Аарън Рамзи отново обу маратонките през уикенда, този път с изненадващо участие в маратона в Стокхолм. Бившият полузащитник на Арсенал се включи в предизвикателството на 42.195 километра в събота, като записа лично постижение под три часа.

35-годишният Рамзи завърши състезанието с впечатляващото време 2:59:20 часа, слизайки под златния стандарт от три часа за подобно събитие. След надпреварата Рамзи, който се оттегли от професионалния футбол по-рано тази година, се похвали в социалните мрежи, позирайки с медала си след пресичането на финалната линия.

“Личен рекорд 2:59:20, какво страхотно събитие“, написа той в Инстаграм.

Сред тези, които изразиха възхищението си, беше и неговият сънародник Гетин Джоунс, който наскоро завърши програма за бягане. “Ха-ха, успя!“, написа той.

Бившата ръгби звезда на Уелс Алекс Кътбърт добави: “Браво, приятел.“

Бившата звезда на Реал Мадрид Кейлор Навас, който за кратко игра с Рамзи в мексиканския Пумас УНАМ, коментира лаконично: “Уау, топ“.

Изглежда, че Рамзи се е запалил по маратонското бягане, откакто реши да окачи бутонките. Само дни след като обяви края на кариерата си, героят от Евро 2016 пробяга Лондонския маратон заедно с хиляди други участници, постигайки време от 3:00:30.

В това състезание Рамзи участва от името на It's Never You – благотворителна организация, основана от приятелите му Кери и Франсис Менай-Дейвис, чийто шестгодишен син Хю умира от рабдомиосарком, рядък вид рак.

В разговор с BBC Sport преди събитието в Лондон Рамзи сподели: “Тренировките бяха трудни, когато вали дъжд и е мокро и ветровито, понякога може да бъде доста самотно. Но всъщност, по един странен начин, ми хареса да бъда в окопите.“

“Като благотворителна кауза It's Never You е много близка до сърцето ми. Познавам Кери и Фран и тяхното семейство. Познавах Хю много добре. Най-големият ми син Сони е на подобна възраст и те си играеха заедно. Не мога да си представя през какво са преминали и през какво преминават, но те са абсолютно вдъхновение за мен, моето семейство и много други.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google