Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Аарън Рамзи изненада феновете с невероятно време на маратона в Стокхолм

Аарън Рамзи изненада феновете с невероятно време на маратона в Стокхолм

  • 1 юни 2026 | 15:25
  • 457
  • 0
Аарън Рамзи изненада феновете с невероятно време на маратона в Стокхолм

Легендата на Уелс Аарън Рамзи отново обу маратонките през уикенда, този път с изненадващо участие в маратона в Стокхолм. Бившият полузащитник на Арсенал се включи в предизвикателството на 42.195 километра в събота, като записа лично постижение под три часа.

35-годишният Рамзи завърши състезанието с впечатляващото време 2:59:20 часа, слизайки под златния стандарт от три часа за подобно събитие. След надпреварата Рамзи, който се оттегли от професионалния футбол по-рано тази година, се похвали в социалните мрежи, позирайки с медала си след пресичането на финалната линия.

“Личен рекорд 2:59:20, какво страхотно събитие“, написа той в Инстаграм.

Сред тези, които изразиха възхищението си, беше и неговият сънародник Гетин Джоунс, който наскоро завърши програма за бягане. “Ха-ха, успя!“, написа той.

Бившата ръгби звезда на Уелс Алекс Кътбърт добави: “Браво, приятел.“

Бившата звезда на Реал Мадрид Кейлор Навас, който за кратко игра с Рамзи в мексиканския Пумас УНАМ, коментира лаконично: “Уау, топ“.

Изглежда, че Рамзи се е запалил по маратонското бягане, откакто реши да окачи бутонките. Само дни след като обяви края на кариерата си, героят от Евро 2016 пробяга Лондонския маратон заедно с хиляди други участници, постигайки време от 3:00:30.

В това състезание Рамзи участва от името на It's Never You – благотворителна организация, основана от приятелите му Кери и Франсис Менай-Дейвис, чийто шестгодишен син Хю умира от рабдомиосарком, рядък вид рак.

В разговор с BBC Sport преди събитието в Лондон Рамзи сподели: “Тренировките бяха трудни, когато вали дъжд и е мокро и ветровито, понякога може да бъде доста самотно. Но всъщност, по един странен начин, ми хареса да бъда в окопите.“

“Като благотворителна кауза It's Never You е много близка до сърцето ми. Познавам Кери и Фран и тяхното семейство. Познавах Хю много добре. Най-големият ми син Сони е на подобна възраст и те си играеха заедно. Не мога да си представя през какво са преминали и през какво преминават, но те са абсолютно вдъхновение за мен, моето семейство и много други.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Лека атлетика

Божидар Саръбоюков с отличие от “Академия бъдещето на България“

Божидар Саръбоюков с отличие от “Академия бъдещето на България“

  • 1 юни 2026 | 14:33
  • 316
  • 0
Започна обновяването на лекоатлетическата писта на стадион “Миньор“ в Перник

Започна обновяването на лекоатлетическата писта на стадион “Миньор“ в Перник

  • 1 юни 2026 | 14:03
  • 742
  • 0
Състезание в Рила привлича родители, деца и туристи с нова достъпна дистанция

Състезание в Рила привлича родители, деца и туристи с нова достъпна дистанция

  • 1 юни 2026 | 13:50
  • 568
  • 0
Димитър Карамфилов: Сваляхме температурата с оцет, Божидар беше отслабнал 3-4 кг преди Китай

Димитър Карамфилов: Сваляхме температурата с оцет, Божидар беше отслабнал 3-4 кг преди Китай

  • 1 юни 2026 | 12:31
  • 1532
  • 0
България със 17 атлети на Евро 2026 по планинско бягане

България със 17 атлети на Евро 2026 по планинско бягане

  • 1 юни 2026 | 11:27
  • 648
  • 1
Добромир Николов с победа на турнир в Гърция

Добромир Николов с победа на турнир в Гърция

  • 1 юни 2026 | 11:06
  • 326
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

  • 1 юни 2026 | 14:05
  • 12405
  • 12
България отново ще бъде волейбол през септември!

България отново ще бъде волейбол през септември!

  • 1 юни 2026 | 15:47
  • 6459
  • 2
Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

  • 1 юни 2026 | 13:34
  • 10095
  • 81
България стартира с контролите срещу неудобен съперник

България стартира с контролите срещу неудобен съперник

  • 1 юни 2026 | 07:20
  • 16198
  • 40
Левски обяви плановете си за лятна подготовка - ето срещу кои отбори "сините" ще се готвят за Шампионска лига

Левски обяви плановете си за лятна подготовка - ето срещу кои отбори "сините" ще се готвят за Шампионска лига

  • 1 юни 2026 | 11:58
  • 11698
  • 27
Слот: Промяната е част от футбола, но знам, че хората ще продължат да се гордеят с този клуб

Слот: Промяната е част от футбола, но знам, че хората ще продължат да се гордеят с този клуб

  • 1 юни 2026 | 09:59
  • 10744
  • 14