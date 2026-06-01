Открита тренировка на националите по волейбол
Божидар Саръбоюков с отличие от “Академия бъдещето на България“

  • 1 юни 2026 | 14:33
Европейският шампион по лека атлетика Божидар Саръбоюков бе отличен с диплома по време на възстановената Детска асамблея “Знаме на мира“. Събитието се проведе по повод Международния ден на детето в местността Камбаните в София. Повече от 70 талантливи младежи от различни области на обществения живот получиха признание за своите постижения и приноса си за утвърждаването на доброто име на България по света. Самият Саръбоюков бе в елитната компания на Никола Цолов, Малена и Тервел Замфирови, Ружди Ружди, Карлос Насар и други млади български таланти, записали фантастични постижения през последните месеци.

Димитър Карамфилов: Сваляхме температурата с оцет, Божидар беше отслабнал 3-4 кг преди Китай

Отличието е признание за успехите на родения в Харманли атлет на международната сцена и за достойното представяне на българската лека атлетика пред света. Със своите спортни успехи той продължава да бъде вдъхновение за младите атлети и един от най-ярките посланици на българския спорт на международната сцена.

По-рано тази година той взе бронзов медал на Световното първенство в зала в Торун, а преди броени дни влезе на два пъти в топ 3 на Диамантената лига. Следващият старт на Саръбоюков в Диамантената лига ще е на 4 юни в Рим.

На снимката: Божидар Саръбоюков получава дипломата си лично от министъра на културата Евтим Милошев

