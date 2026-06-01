Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Открита тренировка на националите по волейбол
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Започна обновяването на лекоатлетическата писта на стадион “Миньор“ в Перник

Започна обновяването на лекоатлетическата писта на стадион “Миньор“ в Перник

  • 1 юни 2026 | 14:03
  • 462
  • 0
Започна обновяването на лекоатлетическата писта на стадион “Миньор“ в Перник

Започна обновяването на лекоатлетическата писта на стадион “Миньор“, съобщи за БТА секретарят на Община Перник Иво Симеонов. Той уточни, че към този момент багери отстраняват горния пласт на съоръжението заедно с поникналата там растителност. Наред с това се правят и необходимите наклони, след което ще бъдат положени близо 100 тона клей, които ще освежат напълно пистата.

Симеонов информира, че, както беше съобщено в началото на месец март, близо 200 седалки са били поръчани и вече са налични.

“Срещаме проблем с монтирането на седалките, тъй като бетонът, положен преди доста години, вече е стар и се рони. Това спъва работата ни по тяхното поставяне“, уточни още секретарят на администрацията.

Както БТА информира, на последното заседание на Общинския съвет беше направена корекция на поименния списък за капиталовите разходи, където са предвидени средства за доставянето и монтажа на електронното табло на стадиона.

Новото табло ще позволява от всички сектори да се вижда резултатът по време на мач, ще показва съставите на отборите, направените смени на играчите, статистика и време.

Козметично ще бъдат освежени коридорите в сградата на стадиона, като се търсят средства и за помещенията, намиращи се на последния етаж.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Лека атлетика

България със 17 атлети на Евро 2026 по планинско бягане

България със 17 атлети на Евро 2026 по планинско бягане

  • 1 юни 2026 | 11:27
  • 591
  • 1
Добромир Николов с победа на турнир в Гърция

Добромир Николов с победа на турнир в Гърция

  • 1 юни 2026 | 11:06
  • 304
  • 0
Огромна глоба грози Атлетическата федерация на Обединеното кралство за смъртта на паралимпиец по време на тренировка

Огромна глоба грози Атлетическата федерация на Обединеното кралство за смъртта на паралимпиец по време на тренировка

  • 1 юни 2026 | 10:57
  • 807
  • 0
Първият европеец под 8 минути Руперт: Цяла зима тренирах с мисъл за рекорда

Първият европеец под 8 минути Руперт: Цяла зима тренирах с мисъл за рекорда

  • 1 юни 2026 | 10:37
  • 314
  • 0
Шестима двойни индивидуални шампиони под 23 години през уикенда

Шестима двойни индивидуални шампиони под 23 години през уикенда

  • 1 юни 2026 | 10:11
  • 767
  • 0
Европейски рекорд беше черешката на тортата на Диамантената лига в Рабат

Европейски рекорд беше черешката на тортата на Диамантената лига в Рабат

  • 1 юни 2026 | 00:13
  • 2717
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

  • 1 юни 2026 | 14:05
  • 10348
  • 5
Световните вицешампиони с открита тренировка! Гледайте на живо!

Световните вицешампиони с открита тренировка! Гледайте на живо!

  • 1 юни 2026 | 14:09
  • 2141
  • 0
Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

  • 1 юни 2026 | 13:34
  • 5869
  • 50
България стартира с контролите срещу неудобен съперник

България стартира с контролите срещу неудобен съперник

  • 1 юни 2026 | 07:20
  • 13347
  • 36
Левски обяви плановете си за лятна подготовка - ето срещу кои отбори "сините" ще се готвят за Шампионска лига

Левски обяви плановете си за лятна подготовка - ето срещу кои отбори "сините" ще се готвят за Шампионска лига

  • 1 юни 2026 | 11:58
  • 8635
  • 24
Слот: Промяната е част от футбола, но знам, че хората ще продължат да се гордеят с този клуб

Слот: Промяната е част от футбола, но знам, че хората ще продължат да се гордеят с този клуб

  • 1 юни 2026 | 09:59
  • 8821
  • 13