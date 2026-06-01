Започна обновяването на лекоатлетическата писта на стадион “Миньор“ в Перник

Започна обновяването на лекоатлетическата писта на стадион “Миньор“, съобщи за БТА секретарят на Община Перник Иво Симеонов. Той уточни, че към този момент багери отстраняват горния пласт на съоръжението заедно с поникналата там растителност. Наред с това се правят и необходимите наклони, след което ще бъдат положени близо 100 тона клей, които ще освежат напълно пистата.

Симеонов информира, че, както беше съобщено в началото на месец март, близо 200 седалки са били поръчани и вече са налични.

“Срещаме проблем с монтирането на седалките, тъй като бетонът, положен преди доста години, вече е стар и се рони. Това спъва работата ни по тяхното поставяне“, уточни още секретарят на администрацията.

Както БТА информира, на последното заседание на Общинския съвет беше направена корекция на поименния списък за капиталовите разходи, където са предвидени средства за доставянето и монтажа на електронното табло на стадиона.

Новото табло ще позволява от всички сектори да се вижда резултатът по време на мач, ще показва съставите на отборите, направените смени на играчите, статистика и време.

Козметично ще бъдат освежени коридорите в сградата на стадиона, като се търсят средства и за помещенията, намиращи се на последния етаж.

